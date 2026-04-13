Google Finanzen & Gemini: Neustart der Plattform mit tief integrierten KI-Funktionen startet in Deutschland

Die sowohl eigenständig als auch in die Websuche integriert nutzbare Plattform Google Finanzen gehört zu den ältesten Produkten des Unternehmens, hat aber nichts von seiner Relevanz verloren. Jetzt soll ein großes KI-Update die Plattform Fit für die Zukunft machen und viele neue Möglichkeiten mitbringen. Die KI-gestützte Version soll umfangreiche Auswertungen und Datenvisualisierungen ermöglichen.



Schon im vergangenen Jahr wurde das neue Google Finanzen mit KI-Unterstützung für US-Nutzer gestartet und jetzt geht es an den internationalen Rollout, der mehr als 100 Länder umfassen und in Kürze auch in Deutschland ankommen soll. Die neue KI-gestützte Version soll den Nutzern aktuelle Einblicke in die Finanzmärkte geben und eine ganze Reihe neuer faktischer und visueller Möglichkeiten bieten:

Die neue Version soll aktuelle Marktnachrichten und Updates bereithalten, die direkt auf die eigene Beobachtungsliste und Interessen der Nutzer zugeschnitten sind. Die Daten sollen aus mehreren vertrauenswürdigen Quellen stamme und von der KI zusammengeführt werden. Die KI-generierten Zusammenfassungen, Informationen und Datenvisualisierungen werden von unterschiedlichen Plattformen und Drittanbieterquellen gesammelt.

Neue KI-gestützte Datenvisualisierungen sollen die Finanzrecherche optimieren und mithilfe erweiterter Diagrammtools auch Erkenntnisse aus historischen Finanzdaten vermitteln. Auf obigem Screenshot seht ihr ein Beispiel, wie eine solche Aufbereitung und auch das Gesamtdesign der neuen Plattform aussehen kann. Außerdem können sich die Nutzer umfassend zu Aktien, Kryptowährungen und vielem mehr informieren.

Die neue Version Google Finanzen wird jetzt für viele Nutzer ausgerollt, kann aber auch noch einige Tage oder Wochen bis zur breiten Verfügbarkeit in Anspruch nehmen. Auch die in der Websuche integrierte Version wird aktualisiert, muss zum Teil aber noch per Search Labs freigeschaltet werden.

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Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.