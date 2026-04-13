Gemini: Beeindruckende neue Funktion erstellt jetzt interaktive Visualisierungen direkt im KI-ChatBot (Video)

Der KI-ChatBot Gemini kann den Nutzern sehr viele Fragen beantworten, beliebte Inhalte erstellen und dabei sowohl auf Text als auch Bild und zum Teil Audio und Video zurückgreifen. Jetzt kommt ein weiterer Medientyp dazu, der für die Visualisierung und Verdeutlichung von Informationen konzipiert ist: Es lassen sich interaktive Animationen zu sehr vielen Themenbereichen erstellen.



Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte, ein Video sagt mehr als Tausend Bilder und eine interaktive Grafik sagt vielleicht mehr aus, als alle anderen Inhalte zusammen. Diesem Konzept folgt jetzt zumindest Google Gemini, das ab sofort interaktive Grafiken und Animationen erstellen kann. Damit sollen sich komplexe Konzepte in interaktiv anpassbare Visualisierungen verwandeln lassen – und das direkt im Chat.

Ihr könnt direkt im Chat eine solche interaktive Grafik erstellen lassen, entweder nach Aufforderung oder zum Teil auch durch einen Vorschlag durch Gemini selbst. Sowohl die Grafiken als auch die visualisierten Grafiken sind interaktiv, sodass sich diese einfach anpassen und die Auswirkungen sofort nachvollziehen lassen. Das soll einen immersiven Weg zum Lernen schaffen und den Nutzern dabei helfen, neue Themen mit Gemini zu erkunden.

Im obigen Video seht ihr eine ganze Reihe von Beispielen, die sich jetzt mit der Gemini-KI innerhalb des ChatBots erstellen lassen. Dazu müsst ihr einfach nur das Pro-Modell auswählen und Gemini bitten, euch eine entsprechende Grafik zu erstellen. Dazu müsst ihr einfach die Wörter „zeig mir“ oder „hilf mir zu visualisieren“ einfügen und die KI im weiteren Text bitten, die folgenden Informationen zu visualisieren.

Das scheint ein wirklich starkes Werkzeug zu sein, das sich als sehr nützlich erweisen dürfte. Probiert das doch einfach einmal aus. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt, denn obwohl es jetzt schon beeindruckende Ergebnisse liefert, hat das Tool großes Potenzial.

» Google Finanzen & Gemini: Neustart der Plattform mit tief integrierten KI-Funktionen startet in Deutschland

Letzte Aktualisierung am 7.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.