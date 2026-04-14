Android: Neue Tap to Share-Funktion kommt – schneller Dateiaustausch zwischen zwei Geräten (Screenshots)

Unter Android gibt es unzählige Möglichkeiten, um eine Datei oder einen Inhalt mit anderen Apps oder Personen zu teilen – oftmals beginnt dieser über den Teilendialog des Betriebssystems. Jetzt zeigt sich eine neue Funktion, mit der sich Dateien oder andere Medien mit einem Gerät in unmittelbarer Nähe teilen lassen: Das neue Tap to Share folgt dem alten Android Beam.



Man mag es kaum glauben, doch selbst wenn zwei Personen direkt nebeneinander stehen, ist es für das Teilen von Inhalten oft einfacher, die Daten einmal um die Welt zu senden – sei es per Messenger, per Cloudspeicher, E-Mail oder auf sonstigem Wege. Natürlich bietet Android auch Mittel und Wege, um Daten direkt zu versenden – von Bluetooth bis Wifi Direct – doch die Umsetzungen sind wenig komfortabel und nehmen mehr Zeit in Anspruch als die Datenweltreise.

Jetzt zeigt sich eine neue Funktion in Android, die auf die Bezeichnung Tap to Share setzt und ein Konzept hervorkramt, das es in Android schon mehrfach gegeben hat – zuletzt viele Jahre lang mit Android Beam. Um eine Verbindung zwischen zwei Geräten aufzubauen und den Kanal für die Datenübertragung zu öffnen, müssen diese einfach kurz übereinander gelegt werden. NFC, Bluetooth und Wifi Direct sowie die Google-Algorithmen erledigen den Rest.

Ist die Verbindung aufgebaut, erscheint auf beiden Smartphones ein glühender Rahmen im Gemini-Stil (der aber nichts mit Gemini zu tun hat) und signalisiert, dass die Erkennung erfolgreich war. Anschließend lassen sich beliebige Dateien auswählen, bei Bedarf auch einfach die eigene Kontakt-Karte, und zwischen den Geräten versenden. Das Versenden nutzt die bekannten Wege, neu ist dabei lediglich der Aufbau der Verbindung ohne jegliche Einrichtung, Bestätigung oder gar Code-Eingabe.

Das neue Feature konnte bereits aktiviert werden, lässt sich aber noch nicht praktisch einsetzen. Das dürfte sich recht bald ändern und wäre vielleicht ein Thema für das erwartete Android Feature Drop im Mai oder einem möglichen großen Frühlings-Update Ende dieses Monats. Erst gestern hatten wir über eine neue Backup-Lösung berichtet, die ebenfalls im Bereich der Datenverteilung an andere Geräte unterwegs ist.

»: Android: Google arbeitet an ganz neuer Backup-Lösung – Quick Share sichert Dateien auf dem PC (Teardown)

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Letzte Aktualisierung am 14.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.