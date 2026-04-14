Android Auto: Neue Google-App startet jetzt für erste Nutzer – Google Meet für Telefonate (Screenshots)

Mit der Infotainment-Plattform Android Auto lassen sich einige wichtige Aufgaben direkt am Steuer erledigen, von der Navigation über das motivierende Entertainment bis zur Kommunikation. Jetzt bringt Google eine neue App an den Start, die schon vor einigen Wochen angekündigt wurde: Erste Nutzer können Google Meet für die direkte Kommunikation und Organisation von Konversationen verwenden.



Lange Zeit hat sich Android Auto hauptsächlich auf die Bereiche Entertainment und Navigation konzentriert, doch auch die Kommunikation gilt seit jeher als Grundpfeiler der Plattform. Jetzt startet eine neue App, mit der die eher im geschäftlichen Bereich konzentrierte Kommunikation auf das Infotainment-Display verlagert werden kann. Der vor wenigen Tagen angekündigte Start von Google Meet zeigt sich durch eine Freischaltung bei ersten Nutzern. Zunächst war die App nur innerhalb von Apple CarPlay verfügbar.

Mit Google Meet lassen sich sowohl Telefonate führen als auch Gruppengespräche sowie Konversationen organisieren und planen. Natürlich ist der Funktionsumfang stark abgespeckt, doch grundsätzlich ist alles bis auf die Kamera- oder Displaynutzung möglich. Gespräche laufen wenig überraschend vollständig Audio-only ab. Der Fahrer kann sich nicht filmen und es gibt auch keine Möglichkeit, um ein Videotelefonat oder ein Videogruppengespräch auf dem Display zu sehen.

Wie das Ganze genau funktioniert, könnt ihr im Support-Dokument nachlesen, das sowohl den Start der App als auch von Telefonaten zeigt. Es lassen sich Gespräche annehmen, es können neue aufgebaut werden und somit vieles Freihändig erledigt werden. Der kürzlich erfolgte Rollout von Gemini für Android Auto sorgt dafür, dass die Steuerung umfangreich möglich ist.

Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen Terminen, die Nutzer können mit einem Fingertipp an Besprechungen teilnehmen, ihren Terminkalender einsehen und Audiogespräche führen, um sich voll und ganz auf das Fahren zu konzentrieren.

Ein echter Wermutstropfen bleibt allerdings, für dessen Behebung Google noch keinen Zeitplan nennt: Google Meet in Android Auto lässt sich nicht mit einem Workspace-Konto verwenden. Weil Google Meet hauptsächlich im geschäftlichen Bereich eingesetzt wird, ist das eine echte Einschränkung, an deren Behebung man wohl besser gearbeitet hätte, bevor die App für Android Auto startet.

[Google Workspace Blog & Android Authority]

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