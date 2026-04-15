YouTube: Google reduziert Werbung in Livestreams – hohe Dynamik soll nicht mehr unterbrochen werden

Die Videoplattform YouTube hat in letzter Zeit unter anderem durch die Zunahme von Werbung auf sich aufmerksam gemacht, die immer häufiger erscheint und eine wachsende Länge aufweist. Jetzt kann man erstmals eine Werbereduktion ankündigen, die man in der Form kaum erwartet hätte: Bei interessanten Livestreams mit hohem Engagement soll es ganz ohne finanzielle Gegenleistung keine Werbespots geben.



YouTube schaltet nicht nur in den hochgeladenen Videos automatisch Werbespots und Anzeigen, sondern offenbar auch in Livestreams. Als langjähriger YouTube Premium-Abonnent war mir das selbst gar nicht bewusst, doch die Anzeigen in den Streams sollen zum Teil wohl störend gewesen sein. Jetzt könnte man argumentieren, dass Werbung immer störend ist, doch bei den Live-Videos sind die Auswirkungen vielleicht größer.

Jetzt hat YouTube angekündigt, dass man in beliebten Livestreams mit hohem Engagement automatisch auf Werbeanzeigen verzichten wird. Beschrieben wird dieses jetzt ausgerollte Feature folgendermaßen.

Es gibt Momente, in denen der Chat vor Energie nur so strotzt. Um diese positive Stimmung zu bewahren, erkennt unser System jetzt, wann die Nutzung im Live-Chat ihren Höhepunkt erreicht, und schaltet die Werbung automatisch für alle Nutzer aus. So bleibt die Dynamik für die gesamte Community erhalten, ohne durch Werbung unterbrochen zu werden.

Das Ganze ist natürlich sehr schwammig formuliert, sodass wir keinerlei Eckdaten haben. Was ist ein dynamischer Chat innerhalb eines beliebten Livestreams? Wie lange wird keine Werbung geschaltet? Wie lange dauert ein erkannter Höhepunkt? Und wird nach dem Ende der dynamischen Diskussion die übersprungene Werbung durch einen größeren Block nachgeholt? Zuzutrauen wäre es YouTube. Für Livestreamer mit einer sehr aktiven Community bedeutet das vielleicht, dass die Werbeeinnahmen trotz höherem Engagement gar sinken können.

Umgekehrt sorgt dieses System vielleicht für aktivere Livestreams. Je mehr diskutiert wird, desto geringer die Wahrscheinlichkeit für Werbung für alle Nutzer. Also haut in die Tasten und tut damit der gesamten Community etwas Gutes 🙂

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[YouTube-Blog]

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