Android 17: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der vierten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

Google hat am Donnerstag die letzte Vorabversion von Android 17 veröffentlicht, die noch einmal einen ganzen Schwung an angekündigten Neuerungen sowie behobenen Bugs mitbringt. Aber auch abseits der großen Ankündigungen tut sich noch etwas, sodass wir euch an dieser Stelle wie gewohnt die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 4 zusammenfassen können.



Die vierte Android 17 Beta ist von Google überraschend etwas früher als erwartet veröffentlicht worden, hatte aber auch noch eine weitere unerwartete Ankündigung mitgebracht: Laut den Entwicklern ist dies bereits die letze Beta vor dem finalen Release, sodass wir bereits im Mai damit rechnen können, das neue Betriebssystem auf die Pixel-Smartphones ausgerollt zu bekommen. Vermutlich rund um die anstehende Entwicklerkonferenz Google I/O.

Google hat die Android 17 Beta mit einem ganzen Schwung an Verbesserungen angekündigt, die sich hauptsächlich auf zuvor aufgetretene Probleme konzentrieren, die man nun behoben hat. Aber auch funktionell hatte man mit einer veränderten Speicherverwaltung noch einmal nachgelegt, die den Ressourcenverbrauch vieler Apps optimieren soll. Alle Details dazu findet ihr im verlinkten Artikel zur Ankündigung der neuen Version.

Jetzt wollen wir uns den Neuerungen der vierten Beta widmen. Zum Einstieg und für den vollen Überblick könnt ihr euch nochmal alle Vorversionen ansehen: Wir haben euch die Neuerungen in der Android 17 Beta 1, die Neuerungen in der Android 17 Beta 2 und die Neuerungen in der Android 17 Beta 3 natürlich bereits ausführlich mit Screenshots gezeigt. Hier die Neuerungen der vierten Beta:









Bild speichern kehrt zurück

Mit dem letzten Release wurde die Möglichkeit entfernt, ein Bild aus dem Teilen-Dialog heraus zu speichern. Jetzt kehrt diese Funktion wieder zurück, wie ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt.

Neues Android 17 Easteregg

Jede Android-Version bringt ihr eigenes Easteregg mit und jetzt zeigt es sich auch in Android 17. Es handelt sich um einen an den Rändern gepunkteten Kreis, der der Form des Android 17-Logos entspricht. Sobald alle Punkte verbunden sind, egal in welcher Reihenfolge, erscheint das Logo. Ein Spiel scheint es nicht zu geben.

Fingerabdruckscanner per Button schließen

Der Dialog für den Fingerabdruckscanner lässt sich jetzt nur noch per Schließen-Button ausblenden und nicht mehr durch Tippen außerhalb des Bereichs. Das dürfte den Komfort erhöhen und die versehentlichen Schließungen verhindern.









Keine Benachrichtigungen

Wenn es keine Benachrichtigungen gibt, wird dies nun in der Systemoberfläche positiver dargestellt: Statt „Keine Benachrichtigungen“ gibt es jetzt den Hinweis „Alles gelesen“ inklusive eines Pokal-Icons. Das ändert nichts an der Funktion, nimmt aber vielleicht rein psychologisch etwas Druck aus den Benachrichtigungen heraus.

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Das waren schon alle entdeckten Neuerungen in der Android 17 Beta 4, die als letzte Version vor dem Release erwartungsgemäß nicht ganz so viele Änderungen an Bord hatte. Der letzte Release wurde am Donnerstag für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und kann nach der folgenden Anleitung von allen Pixel-Nutzern relativ bedenkenlos auf ihren Smartphones installiert werden.

» So könnt ihr die Android 17 Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren

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