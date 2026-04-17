Android 17: Google veröffentlicht vierte Beta für alle Pixel-Smartphones – bringt viele Neuerungen (Galerie)

Google hat es eilig mit Android 17, denn schon heute Nacht wurde die finale Vorabversion veröffentlicht, der schon bald der finale Release folgen soll: Man hat die Android 17 Beta 4 für alle Pixel-Smartphones freigegeben, die noch einmal einen großen Schwung an Neuerungen mitbringt. Neben vielen behobenen Problemen will man auch an der Performance und Stabilität geschraubt haben.



Es hat diesmal nur drei Wochen gedauert, bis Google die nächste Stufe der Android 17 Beta einläutet – und diesmal legt man auch mit interessanten neuen Informationen nach. Laut der Ankündigung handelt es sich bei der Android 17 Beta um die letzte geplante Vorabversion des neuen Betriebssystems. Das bedeutet, dass wir schon im nächsten Monat mit der finalen Version von Android 17 rechnen können – praktischerweise ziemlich genau rund um die Entwicklerkonferenz Google I/O mit ihrem Android-Schwerpunkt.

Die Android 17 Beta 4 bringt aus funktioneller Sicht offiziell nur eine einzige Neuerung mit, nämlich die Speicherbeschränkung für Apps. Man führt Speichergrenzen für Apps ein, die auf dem gesamten Arbeitsspeicher des Geräts basieren. Dadurch soll eine stabilere und vorhersehbarere Umgebung für Apps und Nutzer geschaffen werden. In Android 17 sind die Grenzwerte bewusst niedrig angesetzt, um System-Baselines zu etablieren. So werden extreme Speicherlecks und andere Ausreißer erkannt, bevor sie zu systemweiter Instabilität führen, die sich in Rucklern der Benutzeroberfläche, höherem Akkuverbrauch und dem Beenden von Apps äußern können.

Parallel zu dieser Neuerung bringt man einen ganzen Schwung an Verbesserungen, mit denen Probleme und Instabilitäten der Vorversion behoben werden sollen. Im Folgenden findet ihr die Auflistung in englischer Sprache, vielleicht ist euch als Beta-Nutzer ja das eine oder andere Problem ebenso aufgefallen.









An issue where webpage URLs were automatically included when sharing screenshots from the capture preview, causing unwanted links to be shared with image files. (Issue #444631269)

An accessibility issue caused the device to become completely unresponsive and unusable. (Issue #484755628)

An issue where the media control widget could disappear or fail to navigate between multiple active media sessions. (Issue #457008153, Issue #466760800, Issue #497131275, Issue #499041878)

An issue where dream services failed to correctly process key events, trigger keyguard bouncer prompts, or execute service lifecycle callbacks. (Issue #485661973)

An issue that prevented users from successfully downloading and applying cinematic or local weather wallpaper effects. (Issue #475924636)

An issue where the device would freeze and spontaneously restart while typing in messaging applications. (Issue #478417840)

A critical system instability issue that causes the device to hang and crash during normal usage. (Issue #427436873, Issue #428838049)

An issue causing devices to experience significantly reduced charging speeds when approaching the 80% battery limit, resulting in long delays before the device reaches its target charge and enters bypass mode. (Issue #485148344, Issue #490178498)

A rendering issue that caused multicolored horizontal lines to randomly obscure the device display. (Issue #478953060, Issue #478177624, Issue #483765859, Issue #487263076)

Pulling down the notification drawer while a feedback report is in progress can cause a System UI crash and device freeze. (Issue #488920581)

Critical system components including Pixel Launcher and navigation may crash or become unresponsive for several minutes after a device reboot. (Issue #317282987, Issue #316689583, Issue #316188779)

An accessibility issue that prevents users from properly interacting with apps after minimizing and returning to a split-screen view. (Issue #490735259)

An issue that prevented Bluetooth from being re-enabled after it was turned off via the system settings or quick settings panel. (Issue #498320401)

Notifications marked with setSilent(true) may unexpectedly play alert sounds on Android 16 when multiple notifications are present in the shade. (Issue #467164528)

Wi-Fi analyzer applications fail to detect any available Wi-Fi signals, preventing network scanning and signal monitoring. (Issue #488493098, Issue #488244938, Issue #491531212, Issue #490566133, Issue #488742605, Issue #488437847, Issue #489664292, Issue #492229996, Issue #492403933, Issue #492078596, Issue #493259320, Issue #490313462, Issue #494716049, Issue #495146669, Issue #490268954, Issue #496870370, Issue #497174811, Issue #496927303, Issue #497726865, Issue #498299558, Issue #496860223, Issue #498454519, Issue #499751486, Issue #491171326)









Android 17 Beta für Pixel-Smartphones

Die Android 17 Beta steht allen Nutzern der Pixel-Smartphones offen, die über ein kompatibles Gerät verfügen. Das bedeutet in diesem Fall, mindestens ein Pixel 6 oder alle Pixel-Smartphones mit einem Tensor-SoC. Wir haben euch hier im Blog schon gezeigt, wie ihr die Android 17 Beta auf dem Pixel installieren könnt.

Release-Plan

Google hält sich mit dem Release-Plan stets etwas bedeckt, doch jetzt hat man recht deutlich gemacht, dass es sich bei der Beta 4 um den letzten Beta-Release handelt. Das bedeutet, dass wir schon im nächsten Monat mit der finalen Version rechnen können. Diese käme dann wohl parallel zur Google I/O. Zur Einstimmung auf den baldigen Release, schaut euch doch noch einmal alle Neuerungen an:

» Die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 1

» Die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 2

» Die wichtigsten Neuerungen in der Android 17 Beta 3

[Android Developers Blog]

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