Fire TV: Amazon verabschiedet sich nun endgültig von Android – alle zukünftiges Sticks setzen auf VegaOS

Vor wenigen Tagen wurde das Portfolio der Amazon Fire TV Sticks erneut erweitert bzw. in die nächste Generation gebracht und jetzt gibt es interessante Infos zur darunterliegenden Software. Amazon hat nun bestätigt, dass sowohl auf dem neuen als auch allen kommenden Sticks kein Android mehr zu finden sein wird. Damit ist der von Amazon mehrfach angekündigte und immer wieder verschobene Abschied von Android (TV) nah.



Der Amazon Fire TV Stick gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Streaming-Dongles. Amazon setzt seit jeher auf eine angepasste Version von Android TV, der man seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat, über die Jahre aber natürlich dennoch von den Android-Vorteilen profitieren konnte. Diese gibt man jetzt allerdings auf, denn perspektivisch wird nur noch auf das hauseigene VegaOS gesetzt.

Erst im vergangenen Jahr hatte Amazon die Sorgen zerstreuen wollen, dass man sich von Android TV verabschiedet. Es hieß, dass man sowohl auf Fire TV-Sticks mit Android als auch Vega setzen will, doch jetzt revidiert man das wieder. Stattdessen heißt es jetzt, dass alle künftigen Fire TV-Sticks nur noch auf Vega setzen werden. Die am Markt befindlichen Geräte mit Android werden auch weiterhin unterstützt, aktualisiert und nicht umgestellt.

Amazon dürfte wohl darauf setzen, dass die allermeisten Nutzer ohnehin nicht bemerken, ob Android oder Vega auf dem Stick zum Einsatz kommt. Daher spricht man nicht über den Betriebssystemwechsel und selbst auf den Produktseiten muss man wohl sehr genau hinschauen, um das eingesetzte Betriebssystem herauszufinden bzw. es wird zum Teil überhaupt nicht angegeben und muss bei Interesse erfragt werden.

Derzeit sind noch Amazon Fire TV Sticks mit Android im Verkauf, doch es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis diese von neuen Generationen mit Vega ersetzt werden. Dass die hinter Millionen Fernsehern eingestöpselten Dongles mit Android noch viele Jahre funktionieren und von Amazon mit Sicherheitsupdates bedacht werden ist zu hoffen.

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