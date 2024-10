Gemini Update: Beeindruckender Bildgenerator startet, Gemini Live wird zum echten Assistenten und mehr

Googles KI-Plattform Gemini macht Woche für Woche große Fortschritte, wobei der Umfang natürlich wechselhaft sein kann. In dieser Woche ließ man es bis auf den Start des Imagen-Bildgenerators eher ruhig angehen, doch dafür ist dieser umso beeindruckender. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit mehr als eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch einige Ankündigungen vorgeprescht: Vor allem der verbesserte Imagen 3-Bildgenerator hat für Aufsehen gesorgt, bei Google Fotos kommt das Gegenprodukt und ihr habt uns bei einige Analysen gefunden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Ist Gemini (noch) zu schwach?

Google investiert enorm viel in Gemini, doch bisher wollen diese Investments noch keine Früchte tragen. Es zeigt sich, dass nur wenige Nutzer dazu bereit sind, so viel Geld für ein KI-Abo auszugeben. Das sorgt bei den ganzen Gemini-Diensten immer wieder für Umbauten, die die Nutzer wohl eher darin bestärken, eben nicht ein solches Abo abzuschließen.

» Gemini offenbart einige Schwächen

Gemini Live – endlich ein echter Google-Assistent

Mit Gemini Live hat Google ein Produkt gestartet, das man in ähnlicher Form eigentlich schon vor Jahren für den Google Assistant in Aussicht gestellt hatte. Eine natürliche Konversation mit einem Sprachassistenten. Nur mit dem Unterschied, dass die Natürlichkeit noch einmal deutlich angestiegen und vor allem die Intelligenz hinter dem Tool einen Quantensprung gemacht hat. Es geht in die absolut richtige Richtung.

» Gemini Live ist endlich das, was der Google Assistant immer sein sollte









Google startet neuen Bildgenerator Imagen 3

Der neue Bildgenerator Imagen 3 steht nun für alle Gemini-Nutzer kostenlos zur Verfügung. Das ist ein riesiger Schritt, denn die Qualität ist mit dem Vorgängermodell kaum vergleichbar, der Funktionsumfang deutlich gewachsen und auch die Sperre für Fotos mit Menschen hat man weitestgehend aufheben können. Ein starkes Tool, mit dem Gemini rein auf medialer Seite noch einmal einen großen Sprung nach vorn gemacht hat und endlich zur Konkurrenz aufschließt, die das schon seit langer Zeit deutlich besser konnte.

» Google öffnet Imagen 3 für alle Gemini-Nutzer

Google Fotos soll KI-Bilder erkennen

Passend zur neuen Imagen-Funktion soll Google Fotos schon sehr bald das Gegenstück bieten. Man will die Nutzer direkt innerhalb von Google Fotos darüber informieren, ob ein Bild mit KI-Unterstützung erstellt oder intensiv bearbeitet wurde. Auf Basis von Metainformationen innerhalb des Bildes sollte das recht zuverlässig sein.

» Google Fotos erhält Erkennung für KI-Fotos

