Gemini Live: Endlich ein echter Google-Assistent – das ist das neue ChatBot-Format und so könnt ihr es nutzen

Google macht bei Gemini Live jetzt richtig Druck. Denn das ursprünglich als kostenpflichtig geplante Format wird ab dieser Woche eine sehr starke Verbreitung durch die Öffnung für alle Android-Nutzer und den Start in 40 weiteren Sprachen erfahren. Jetzt stellt man das neue Chatformat noch einmal ausführlich vor und beschreibt die Vorteile, die diese Konversation gegenüber dem klassischen ChatBot bringt.



Gemini Live ist ein Tool, wie es Google schon vor vielen Jahren beschrieben und in deutlich eingeschränkter Form mit den fortgesetzten Konversationen beim Google Assistant bereits angeboten hat: Die Kommunikation zwischen ChatBot und Nutzer basiert dabei nicht mehr auf dem ständigen Frage-Antwort-Wechsel, sondern wechselt in einen Konversationsmodus, bei dem sich beide Seiten gegenseitig unterbrechen, immer wieder neu ansprechen oder auch einmal für längere Zeit still sein können.

Google beschreibt Gemini Live als „es ist wie ein Chat mit einer anderen Person“ und stellt die Möglichkeiten in Aussichten, ein echtes Brainstorming durchzuführen, neue Themen zu entdecken oder auch wichtige Präsentationen gemeinsam vorbereiten und üben zu können. Gemini Live hört auf Gespräche, auch zwischen mehreren Menschen, kann jederzeit um Rat gefragt werden und nach Aufforderung einzelne Themen vertiefen, länger bearbeiten oder auch überspringen. Das Ziel ist es, eine natürliche Konversation zu erzeugen, bei der die Nutzer im Optimalfall irgendwann vergessen, dass sie mit einer KI sprechen.

Um eine solche Konversation stimmig zu erzeugen, benötigt es aber nicht nur die starke KI mit hoher Aufnahmefähigkeit, sondern auch eine Form der Personalisierung. Und so bietet man direkt zum Start zehn verschiedene Stimmen zur Auswahl, die das Erlebnis personalisieren und vielleicht auch eine gewisse Form der Sympathie herstellen sollen. Das sind doppelt so viele Stimmen wie beim Google Assistant in seiner besten Zeit. Mittlerweile bietet dieser nur noch zwei Stimmen zur Auswahl.









Beispiele für Gemini Live-Anfragen

Um Rat fragen: Nutzt Gemini, um euch zu einer Reihe von Themen zu beratschlagen, beispielsweise zu potenziellen Jobs, die gut zu euren Fähigkeiten oder eurem Abschluss passen.

Nutzt Gemini, um euch zu einer Reihe von Themen zu beratschlagen, beispielsweise zu potenziellen Jobs, die gut zu euren Fähigkeiten oder eurem Abschluss passen. Plant eine Veranstaltung: Sprecht mit Gemini darüber, eine Geburtstagsparty für Freunde und Familie zu veranstalten.

Sprecht mit Gemini darüber, eine Geburtstagsparty für Freunde und Familie zu veranstalten. Taucht in neue Themen ein und erweitert euren Horizont: Fragt Gemini Live nach historischen Ereignissen, wissenschaftlichen Konzepten oder sogar den Regeln eines Spiels wie Schach oder Mahjong.

Fragt Gemini Live nach historischen Ereignissen, wissenschaftlichen Konzepten oder sogar den Regeln eines Spiels wie Schach oder Mahjong. Entdeckt neue lokale Themen und Ideen: Sprecht mit Gemini über Themen, die speziell eure Region oder Interessen betreffen.

In der Theorie bietet Gemini Live damit sehr viele Anwendungsmöglichkeiten und ist damit natürlich prädestiniert für den Einsatz auf Smart Speakern, Smart Displays oder an sonstigen Stellen im Smart Home. Auf dem Smartphone hingegen stelle ich mir das Ganze etwas schwerer vor, wenn das Gerät parallel eher für andere Dinge genutzt wird. Dennoch hat man in diesen Tagen sehr große Schritte getan und Gemini Live für alle Nutzer geöffnet sowie in deutscher Sprache gestartet. Mehr Informationen dazu findet ihr in den folgenden beiden Artikeln:

