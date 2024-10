Roblox: Kostenloses neues Google-Spiel soll Teenagern die Sicherheit und Privatsphäre im Internet vermitteln

Google setzt sich seit vielen Jahren für die Sicherheit im Internet ein und stärkt diese nicht nur mit den eigenen Produkten, sondern bietet auch viel kostenloses Material und Lernmöglichkeiten für alle Nutzer. Jetzt erweitert man das Portfolio um ein an Kinder und Jugendliche gerichtetes Angebot, das auf spielerische Weise die Sicherheit und vor allem den Schutz der Privatsphäre im Internet vermitteln soll.



Sicherheit, Datenschutz und Privatsphäre im Internet sind in der Theorie sehr trockene Themen, die nicht leicht zu vermitteln sind, aber natürlich eine sehr große Bedeutung haben – was man spätestens dann bemerkt, wenn man einmal in irgendeiner Form betroffen war. Um auch Kindern und Jugendlichen wichtige Grundlagen zu vermitteln, hat Google jetzt ein neues Spiel auf Basis der Roblox-Plattform gestartet, das ab sofort kostenlos für alle Nutzer zur Verfügung steht.

Das Konzept ist sehr einfach gehalten: Der Spieler in Form einer LEGO-ähnlichen Figur bewegt sich durch die große Welt und kann dort nicht nur viele Dinge entdecken und Punkte sammeln, sondern sich auch mit vielen Charakteren unterhalten, die in der Welt versteckt sind. Innerhalb dieser Unterhaltungen werden die wichtigen Informationen vermittelt. Es lassen sich multiple Spiele in unterschiedlichen Welten spielen, die allesamt auf die Online-Safety ausgerichtet sind und gemeinsam mit Pädagogen entwickelt wurden.

Das Spiel steht kostenlos auf der Roblox-Plattform zur Nutzung bereit, ist aber leider nur in englischer Sprache gehalten. Es ist allerdings ein einfaches Englisch, das auch Kinder mit oder ohne Hilfe von Erwachsenen verstehen können, wenn sie schon zwei bis drei Jahre Englischunterricht gehabt haben. Vielleicht eine gute Übung innerhalb der Übung. Probiert das einfach einmal aus, ob es etwas für euch oder eure Kinder ist.

» Roblox: Be Internet Awesome

[Google-Blog]