Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Wir feiern das Bergfest im Monat Mai und pünktlich zur Monatsmitte hat Google jetzt die zweite Runde der Google System Updates für diesen Monat veröffentlicht. Auch diese Ausgabe bringt wieder eine Reihe von Neuerungen auf Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im Mai, die Verbesserungen in den Google Play Diensten mitbringt sowie den Start von Google Wallet in vielen weiteren Ländern ankündigt. Außerdem gibt es Neuerungen im Google Play Store, bei den Play-Diensten, Geräteverbindungen und mehr. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neusten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im Mai 2025:

Google Play Store, Version 46.2 (12.05.2025) [Smartphone] Mit diesem Update können Sie jetzt bei Google Play Inhalte in Videos, Animationen und anderen Formaten suchen.

[Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Nutzer festlegen, ob sie Benachrichtigungen und E‑Mails zu Angeboten und anderen Aktionen erhalten möchten. Google Play-Dienste, Version 25.18 (07.05.2025) Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser neuen Funktion können Sie Cast jetzt auch auf Stand-by-fähigen Geräten verwenden.

[Wear] Mit diesem Update werden visuelle Verbesserungen für Displays von Wear OS-Geräten eingeführt.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Geräteverbindungsprozessen in ihren Apps.

[Smartphone] Durch dieses Update lassen sich eSIMs jetzt noch einfacher zwischen Geräten übertragen. Wallet [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play-Dienste, Version 25.17 (05.05.2025) [Smartphone, Wear] Google Wallet steht jetzt in weiteren Ländern zur Verfügung.

» Android: Google bringt ganz neues Akku-Icon auf die Pixel-Smartphones – Expressive Design (Screenshots)

» Android 16: Modernes Multitasking im Bubble-Modus – Google bringt schwebende Apps und Taskleiste (Video)

[Google Support]