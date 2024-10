Pixel Tablet: Neue Bildschirmschoner-Uhren im Pixel Watch-Design werden ausgerollt (Galerie)

Im Rahmen des Oktober-Update gab es auch ein Pixel Tablet Feature Drop, das neben drei größeren neuen Funktionen auch eine visuelle Komponente im Gepäck hatte: Jetzt hat Google zwei neue Bildschirmschoner mit Uhr-Darstellung freigeschaltet, die vielen Pixel-Nutzern bekannt vorkommen könnten. Es handelt sich um zwei „Watch Faces“, die es bereits auf der Pixel Watch gibt und jetzt in Tabletform umgesetzt wurden.



Googles Designer nutzen kleine Synergien zwischen den Produkten, wo diese sinnvoll erscheinen: Jetzt hat man zwei neue Bildschirmschoner für die Uhrzeitdarstellung im Standby für alle Pixel Tablet-Besitzer freigeschaltet. Dabei handelt es sich um das Paket „Everyday“ (obiger Screenshot) sowie „Pilot Bold“ (folgender Screenshot). Beide Uhren stehen in unterschiedlichen Varianten zur Verfügung, die ihr auf den Bildern im Artikel sehen könnt.

Everyday steht in einer dreispaltigen Variante, einer zweispaltigen Version sowie einer dreireihigen Darstellung zur Verfügung, wobei stets die Uhrzeit, der Kalendertag sowie die Wetterlage gezeigt werden. Pilot Bold ist eine Uhr in Analogdarstellung, die wahlweise nur die Uhrzeit oder auch zwei Zusatzinformationen zeigt. Für Letztes haben Nutzer die Wahl, ob diese die 3 und die 6 oder die 3 und die 9 ersetzen sollen. Die Lesbarkeit wird dadurch maximal beim ersten Mal auf den ersten Blick beeinträchtigt.

Beide Darstellungen gibt es in der Form auch auf der Pixel Watch in nahezu derselben Form. Selbst an der Bezeichnung hat man festgehalten, sodass sich Pixel-Nutzer auf beiden Geräten Zuhause fühlen und ihr gewünschtes Design mitnehmen können. Dennoch würde ich nicht erwarten, dass Google daran festhält und die Uhren weiter gegenseitig auf beiden Geräten anbietet. Falls doch, wäre natürlich auch der Sperrbildschirm der Pixel-Smartphones ein interessanter Platz, um ein Dreiergespann aus Uhrendarstellungen zu schaffen.

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 4.10.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!