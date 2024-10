Google Kontakte: Neues Design für die Android-App wird ausgerollt – modernes Design, aber weniger Übersicht

Die Android-App von Google Kontakte erhält ein visuelles Update, das der Übersicht zwar nicht unbedingt förderlich ist, aber diese dennoch moderner wirken lässt. Viele Nutzer sehen in diesen Tagen eine veränderte Auflistung aller Kontakte, die mit nur noch einer Spalte auskommen und auch die Scrollleiste in ein moderneres Design taucht, das seit langer Zeit überfällig gewesen ist.



Bei Google Kontakte hat es zuletzt einige Änderungen bei der Verwaltung der Kontakte sowie dem Hinzufügen neuer Personen gegeben, am Design der Oberfläche wurde aber schon seit längerer Zeit nicht mehr geschraubt. Das ändert sich jetzt, denn viele Nutzer sehen in diesen Tagen eine veränderte Kontaktliste. Dabei handelt es sich um die Liste, die man zum Start der App zu Gesicht bekommt und alle hinterlegten Personen in einer langen Liste anbietet.

Wie ihr auf den Screenshots sehen könnt (links alt, rechts neu), wird das zweispaltige Design entfernt. Dieses hatte bisher die Aufgabe, die lange Liste nach Alphabet aufzuteilen, wobei in der linken Spalte nur der Anfangsbuchstabe zu sehen war. Stattdessen gibt es jetzt eine kleine Buchstabenabtrennung innerhalb der Liste. Diese Abtrennung ist ausreichend zu erkennen, bei schnellem Scrollen aber sicherlich nicht zu sehen.

Die zweite Änderung betrifft die Scrollleiste, die ihr bald zehn Jahre altes Design hinter sich lässt und jetzt in einer abgerundeten Variante mit Material You-Farben genutzt wird. Das sieht schicker aus und soll das Scrollen durch die meist sehr lange Liste vereinfachen. Die dritte Änderung verschafft der Liste mehr Platz, denn die Navigation am unteren Rand sowie die Suchleiste am oberen Rand wurden verkleinert, was im direkten Screenshot-Vergleich deutlich zu sehen ist.

