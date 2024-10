Pixel Watch & Tensor: Google bringt den eigenen SoC auf Smartwatches – Start mit der Pixel Watch 5 (Leak)

Google setzt seit der sechsten Pixel-Generation auf den Tensor-Chip, der in allen Smartphones zum Einsatz kommt und ab dem nächsten Jahr große Sprünge machen soll. Jetzt berichten Leaker von einer Erweiterung des Portfolios, denn ab der sechsten Generation soll der Tensor auch in der Pixel Watch zum Einsatz kommen und damit erstmals eine völlig neue Geräteklasse versorgen.



Der Tensor-SoC ist für Google sicherlich eine Erfolgsgeschichte, denn man konnte ab der ersten Generation relativ gut mit der Konkurrenz mithalten, hat umfangreiche Kontrollmöglichkeiten über den SoC und macht ab dem Tensor G5 große Leistungssprünge. Kein Wunder, dass man dieses Knowhow zukünftig auch für andere Bereiche verwenden und eine abgespeckte Version für Smartwatches entwickeln möchte.

Wie jetzt bekannt wurde, soll es den Tensor G6, der für 2026 bzw. die Pixel 11-Smartphones geplant ist, auch in einer Smartwatch-Edition für die Pixel Watch geben. Die hauseigene Smartwatch-Linie könnte daher ab der Pixel Watch 5 mit dem Chip aus eigener Produktion angetrieben werden. In der ersten Generation hat Google noch auf einen Samsung-Chip und in den letzten beiden Generationen auf den Qualcomm Snapdragon W5+ gesetzt.

Zu den technischen Daten des geplanten „Tensor G6 NPT“ ist bislang bekannt, dass dieser auf drei Kerne setzen soll: Einen ARM Cortex-A78 sowie zwei ARM Cortext-A55. Interessanterweise sind beide schon heute veraltet, könnten von Google aber dennoch für den ersten Anlauf hochgerüstet werden. Es ist dennoch ein Leistungssprung im Vergleich zum derzeit genutzten W5+. Durch die geplante 3nm-Fertigung könnte Googles Chip mehr Leistung bringen als die Qualcomm-Konkurrenz.

Google ist, ähnlich wie Apple, seit dem Umstieg auf den Tensor nicht dafür bekannt, mit Benchmarks oder technischen Spezifikationen zu protzen. Stattdessen werden diese mit Ausnahme der Datenblätter verschwiegen und der Fokus auf funktionelle Verbesserungen sowie die Gesamtperformance in Kombination mit dem Betriebssystem gelegt.

