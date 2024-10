Pixel 10: Diese neuen Google-Smartphones kommen – neuer Leak verrät alle kommenden Geräte für 2025

Die Pixel 9-Smartphones sind noch gar nicht lange am Markt, da zieht die Gerüchteküche schon wieder weiter zur nächsten Generation, über die es bereits erste Informationen gibt: Gleich mehrere Quellen verraten jetzt, worauf sich Pixel-Nutzer im Jahr 2025 freuen dürfen. Google wird laut den Informationen nicht weniger als vier Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen, wobei ein fünftes Modell nicht ausgeschlossen werden kann.



Erst vor wenigen Wochen haben wir euch zur Auffrischung noch einmal die Pixel-Roadmap gezeigt, die alle in den Jahren 2023 und 2024 erschienen Smartphones korrekt prognostiziert hatte. Offenbar endet diese Treffsicherheit auch nicht bei der letzten gelisteten Generation, denn nun gibt es einen neuen Leak, der die Smartphones für das nächste Jahr verrät und sich mit den Angaben aus dem Jahr 2022 deckt.

Google wird sowohl nach aktuellen Informationen als auch nach der geleakten Roadmap im nächsten Jahr ganze vier Pixel 10-Smartphones auf den Markt bringen. Man hält also an der hohen Schlagzahl fest, die mit der neunten Generation und dem Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL sowie Pixel 9 Pro Fold eingeführt wurde. Es soll erneut ein Grundmodell geben, das die Bezeichnung „Pixel 10“ tragen dürfte. Dazu ein Pixel 10 Pro als erweitertes Modell, ein Pixel 10 Pro XL als großer Bruder sowie darüber hinaus natürlich auch ein Pixel 10 Pro Fold.

Ob man das Foldable zur normalen Smartphone-Linie zählen sollte oder eher doch einzeln behandeln müsste, hat Google mit der aktuell gewählten Namensgebung zumindest für dieses Jahr eindeutig festgelegt. Das heißt aber nicht, dass das auch bei den folgenden Generationen der Fall bleiben muss. Vor allem dann nicht, wenn die Unterschiede sowohl äußerlich als auch innerlich zu groß werrden. Über ein mögliches Pixel 9a gibt es bereits einen ganzen Schwung an Informationen, die auf ein starkes Budget-Gerät schließen lassen, mit dem die neunte Generation würdig abgeschlossen wird.









Diese Pixel 10-Smartphones kommen

Pixel 10 ( Frankel )

) Pixel 10 Pro ( Blazer )

) Pixel 10 Pro XL ( Mustang )

) Pixel 10 Pro Fold (Rango)

Laut der damaligen Roadmap wäre ab dem nächsten Jahr auch ein Pixel 10 Pro Flip denkbar. Also ein Bruder des Pixel 10 Pro Fold, das sich nicht in Buchform aufklappt, sondern in eine längliche Form. Dessen Erscheinen dürfte aber auch vom Erfolg der beiden Fold-Vorgänger abhängen, wobei diese allein schon aufgrund des Verkaufspreises bekanntlich nicht ganz oben in den Verkaufscharts stehen.

