Google Fotos: Automatisches Backup startet endlich für den Desktop – so funktioniert die neue Sicherung

Sehr viele Nutzer von Google Fotos werden das automatische Backup aller Smartphone-Fotos zu schätzen wissen und wohl primär auf diesem Weg ihren Cloudspeicher füllen. Seit wenigen Tagen wird diese Sicherung auch für alle Desktopnutzer angeboten, die einen oder mehrere Ordner von ihrem Computer bei Google Fotos sichern können. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und welchen Stolperstein es derzeit noch gibt.



Das Auto Backup war seit dem Start von Google Fotos für Android eine Grundfunktion der App und dürfte gemeinsam mit dem (damals) unbegrenzten Speicherplatz dazu beigetragen haben, dass sich der Cloudspeicher mit angeschlossener Galerie-App so schnell etablieren konnte. Am Smartphone ist es auch sehr leicht, weitere Ordner mit Google Fotos zu sichern. Für Desktopnutzer war eine solche automatische Sicherung bisher nur über Umwege und längst nicht so komfortabel möglich – nämlich über Backup & Sync oder heute über Google Drive.

Vor wenigen Tagen wurde das neue Google Fotos Cloud Backup für den Browser ausgerollt, das diese Lücke füllen kann. Mit diesem ist es möglich, einen oder mehrere Ordner von Google Fotos überwachen zu lassen und jedes neue Medium beim Aufruf der App automatisch in die Cloud hochzuladen. Beim ersten Aufruf von Google Fotos werdet ihr über die neue Funktion informiert (siehe obiger Screenshot), anschließend steht das Tool im neuen Menü „Hochladen“ in der Hauptnavigation oben rechts bereit.

Das Tool sorgt dafür, dass ihr beliebige Ordner vom Desktop auf neue Medien überwachen könnt, sodass beim Aufruf der App ohne Verzögerungen ein Cloud-Backup beginnt. Die Einrichtung könnte kaum leichter sein, denn dank moderner Webtechnologien kann Google Fotos auf eure lokalen Ordner zugreifen und für das Backup sorgen, das allerdings nur in eine Richtung funktioniert: Neue Fotos werden hochgeladen, gelöschte Fotos aber nicht wieder aus der Cloud entfernt.









So richtet ihr das Ordner-Backup ein

Klickt in Google Fotos im Browser einmal auf den Button „Hochladen“ oben rechts in der Hauptnavigation und wählt im Menü den Eintrag „Ordner sichern“ aus. Es öffnet sich ein Overlay mit allen überwachten Ordnern. Klickt dort auf „Ordner hinzufügen“ und wählt dann im Dialog des Betriebssystems den gewünschten Ordner aus. Anschließend fragt euch der Chrome-Browser nach einer Berechtigung für den dauerhaften Zugriff, den ihr natürlich bestätigen müsst, und schon geht es los. Im Overlay seht ihr alle Ordner inklusive der Gesamtzahl der Dateien sowie der noch hochzuladenden Medien.

Noch nicht perfekt

Google Fotos führt diese Sicherung ständig und ohne weitere Nachfrage im Hintergrund durch. Durch das Upload-Dialogfeld in der linken unteren Ecke werdet ihr sozusagen Live informiert und könnt es stoppen. Beim nächsten Aufruf der App wird es aber von vorn beginnen. Und damit sind wir auch schon beim größten Schwachpunkt dieser Funktion: Das Ganze funktioniert nur dann, wenn mindestens ein Google Fotos-Tab im Browser geöffnet ist. Einen Hintergrundprozess im Browser gibt es nicht. Das von Google Fotos unter Android gewohnte Live-Backup ist also nicht möglich.

Vielleicht wird man diese Technologie in den nächsten Monaten weiterentwickeln und mit einer Browser-Extension ein ständiges Backup ermöglichen. Erst einmal ist das aber eine gute Sache für alle Nutzer, die ihre Bilder bisher manuell regelmäßig hochgeladen haben. Erneut stellt sich mir die Frage, warum es keine Google Fotos Desktop-App gibt.