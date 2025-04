YouTube Premium Lite: Schlankes Abo ist jetzt für 5,99 Euro in Deutschland verfügbar – alle Infos zum Paket

Google ist mit den Bezahlangeboten auf der Videoplattform YouTube seit einigen Jahren hocherfolgreich und konnte zuletzt einen Umsatzrekord knacken, der das Einzelunternehmen an die Spitze der Medienlandschaft bringt. Jetzt baut man das Angebot mit dem Start von YouTube Premium Lite weiter aus, das in dieser Woche offiziell in Deutschland gestartet ist. Hier bekommt ihr alle Infos zum neuen Paket und einen ausführlichen Vergleich zu den bisherigen Abos.



Wer YouTube werbefrei genießen möchte, kann das mit dem Abschluss eines YouTube Premium-Abos tun. Dieses Abo haben mittlerweile mehr als 125 Millionen Nutzer, wobei die Tendenz stark steigend ist – denn vor gut einem Jahr waren es nur etwa 100 Millionen Abonnenten. Der neueste Release wird diesen Zahlen einen weiteren Schub geben, denn vor wenigen Tagen wurde YouTube Premium Lite in Deutschland gestartet, das den Nutzern eine nahezu werbefreie Videoplattform für nur noch 5,99 Euro pro Monat bietet.

Mit YouTube Premium Lite ist am Donnerstag der Startschuss für ein neues Paket gefallen, das schon mehrfach im Test war und sich bei jedem einzelnen Anlauf immer großer Beliebtheit erfreute. Kein Wunder, kostet es doch weniger als die Hälfte und bietet nach wie vor den wichtigsten Vorteil – nämlich die Werbefreiheit. Zwar muss man bei Abschluss eines Lite-Abos auf alle anderen Annehmlichkeiten des normalen Premium-Abos verzichten, aber das dürfte vielen Nutzern womöglich gar nicht so schwerfallen.

Die Notwendigkeit eines solchen Premium Lite-Abos hat sich daraus ergeben, dass das Standard-Abo mit 12,99 Euro pro Monat vielleicht über der Schmerzgrenze mancher Nutzer gelegen hat. Vor allem deswegen, weil sie die weiteren gebotenen Vorteile vom Download über die Hintergrundwiedergabe bis hin zum angebundenen Premium-Produkt YouTube Music gar nicht benötigt haben. Auch wenn die Kombinatoin aus kostenlosem Musikstreaming und werbefreiem YouTube dennoch unschlagbar günstig ist, gibt es eben auch einen Markt für die Einzelprodukte.









In dieser Tabelle seht ihr die beiden Abo-Produkte YouTube Premium und das brandneue YouTube Premium Lite im direkten Vergleich miteinander. Beim YouTube Premium Lite-Abo ist die Liste der Vorteile sehr übersichtlich, denn ihr bekommt nur die Werbefreiheit auf der Videoplattform. Alle anderen Vorteile fallen weg, wobei vor allem YouTube Music ein sehr großer Brocken ist. Die ebenfalls fehlenden Downloadmöglichkeiten sowie die Hintergrundwiedergabe sind eher ein „nice to have“, aber sicherlich auch für Abonnenten des großen Produkts nicht immer relevant.

In allen Werbetexten und Ankündigungen heißt es, dass keine Werbung „in den meisten Videos“ zu sehen ist. Wie sich das im Alltag verhält, wird die Zeit zeigen und könnte vielleicht auch dynamisch angepasst werden. Mit 5,99 Euro pro Monat ist YouTube Premium Lite ganz sicher nicht zu teuer und wer die Videoplattform ausgiebig nutzt, dem sollte es das Geld für die gewonnene Zeit sicherlich wert sein. Rechnen wir das auf einen 30 Tage-Monat hoch, sind es nur 20 Cent pro Tag. Allerdings gibt es dabei auch noch einige weitere kleine Nachteile, die bei Neo-Nutzern zwar nicht ins Gewicht fallen, aber dennoch nicht unerwähnt bleiben sollen.

YouTube Premium Lite kann nur monatlich abonniert und nicht im Jahres-Abo abgeschlossen werden. Außerdem ist das Teilen mit der Familie zu diesem Preis nicht möglich. Rabatte für Studenten, Pensionisten oder andere Nutzergruppen gibt es ebenfalls nicht.

Bei YouTube dürfte man darauf hoffen, dass die bisherigen Abo-Verweigerer diesem Abo eine Chance geben, statt sich auf einen Kampf mit dem YouTube-Werbeblocker-Blocker einzulassen oder anderweitige Tricks anzuwenden. Natürlich wird es auch ein paar Nutzer geben, die vom großen Abo auf das kleine wechseln werden. Diese zahlen dann zwar nur noch die Hälfte und senken den YouTube-Umsatz, aber diese Nutzergruppe ist sicherlich nicht so groß, dass das ins Gewicht fallen würde.

Viel mehr wird es wohl so sein, dass man die Nutzer mit dem Lite-Angebot erst einmal überzeugen will und nach einer mehrmonatigen Nutzung darauf hofft, dass diese auf das größere Paket wechseln. Es ist daher damit zu rechnen, dass Lite-Abonnenten häufiger Werbung für YouTube Music (Premium) sehen werden und ihnen dieser zusätzliche Vorteil dann für 7 Euro Aufpreis schmackhaft gemacht werden soll. Aber auch das muss sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Es wäre ein weiterer Punkt, der für das Monatsabo spricht.









YouTube Premium Lite ist am Donnerstag offiziell in Deutschland gestartet, nachdem es zuvor schon im März offiziell angekündigt und für erste Nutzer freigeschaltet wurde. In Österreich und der Schweiz startet man leider noch nicht, aber auch die damaligen Testläufe waren nicht in den deutschen Nachbarländern verfügbar. Eine Ausweitung auf den gesamten DACH-Raum wird aber nur eine Frage der Zeit sein, denn dafür sind sich die Märkte zu ähnlich, als wenn man das liegenlassen würde.

Vielleicht ist das nicht die einzige relevante Änderung bei YouTube Premium: Denn für die nächsten Monate steht vielleicht eine tiefere Integration zwischen YouTube Premium und Google One auf dem Plan. Wer ein großes Abo hat, gerne sparen möchte und Premium Lite dann doch zu wenige Vorteile bietet, könnte also auf den Start dieses Angebots warten. Bisher gibt es abseits einer Werbeaktion aber noch keine Details in diese Richtung.

