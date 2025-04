Google Assistant wird eingestellt: Google-App verliert alle Einstellungsmöglichkeiten – so kommt ihr noch ran

Die Tages des Google Assistant sind gezählt, denn seit einigen Wochen ist offiziell bekannt, dass der Sprachassistent im Laufe des Jahres vollständig eingestellt wird. An vielen Schnittstellen ist dies bereits geschehen und jetzt gibt es einen mehr als eindeutigen Schritt, dass das Aus nicht mehr weit entfernt ist: Die Einstellungen sind aus der Google-App verschwunden.



Der Google Assistant ist seit jeher ein fester Bestandteil der Google-App, die auf den Android-Smartphones für dessen Funktionalität verantwortlich ist. Das wird wohl auch bis zum letzten Tag so bleiben, doch schon jetzt arbeiten die Entwickler an einem umfangreichen Rückbau. Die normalerweise in den Einstellungen der Google-App integrierten zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten für den Assistant sind verschwunden.

Bisher war es möglich, über die Einstellungen der Google-App in die Kategorie des Google Assistant zu wechseln und in dieser die Vielfalt an Optionen rund um den Sprachassistenten festzulegen. Jetzt ist dieser Eintrag aus der App verschwunden, sodass für viele Nutzer der Standardweg nicht mehr funktioniert. Auch über die Android System-Einstellungen im Bereich „Google“ ist der Assistant nicht mehr vorhanden. Das spricht dafür, dass diese nicht mehr lange benötigt werden.

Wer dennoch Änderungen am Google Assistant vornehmen oder sich die Optionen ein letztes Mal ansehen möchte, muss nun den Umweg über die Google Home-App gehen. In dieser sind die Einstellungen für den Google Assistant weiterhin wie gewohnt vorhanden und verknüpft. Ein zweiter Weg führt über die Google Asssistant-App. Diese ist eigentlich nur eine Verknüpfung in die Google-App hinein, doch in diesem Fall gibt sie den Zugang zu den Assistant-Optionen.

Ob das der nächste Schritt zum Rückbau oder ein temporärer Bug ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Denn einige Nutzer berichten, dass auch die Gemini-Einstellungen bei ihnen plötzlich verschwunden sind. Dennoch geschieht so etwas nicht versehentlich, sodass die Einstellung eher früher als später erfolgen wird.

