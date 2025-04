Google NotebookLM: Gemini bringt neue Zufallsfunktion – lasst euch zu einem zufälligen Thema informieren

Google hat der KI-Dokumentverwaltung NotebookLM vor wenigen Tagen eine Reihe von neuen Funktionen spendiert, zu denen die Möglichkeit gehört, im Internet nach passenden Quellen zu bestimmten Themen zu suchen. Parallel dazu startet ein weiteres Feature, das die Nutzer dabei unterstützen soll, ihr Allgemeinwissen zu erweitern und vielleicht auch die Plattform erst einmal kennenzulernen.



Vor wenigen Tagen hat Google einen großen Schritt für die Plattform NotebookLM verkündet, denn statt wie bisher auf die Uploads der Nutzer angewiesen zu sein, kann sich NotebookLM jetzt Quellen im Internet suchen und die gesamte Analyse auf diese stützen. Dabei können die Dokumente aus dem Web sowohl ergänzend als auch primäre oder gar einzige Quelle verwendet werden. Jede Suchanfrage liefert bis zu zehn Dokumente, die in die Verwaltung eingebaut werden können. Mehr dazu im verlinkten Artikel.

Der neuen Funktion hat man ein interessantes Feature spendiert, das vielen Menschen in der Form vielleicht nur aus der Wikipedia bekannt ist: Bei Wikipedia könnt ihr einen zufälligen Artikel aufrufen und somit euren Wissensschatz auf vielen Gebieten erweitern. NotebookLM hat mit „Ich bin neugierig“ jetzt eine ganz ähnliche Funktion, die ihr im obigen Video sehen könnt. Ein Tap auf den Neugierig-Button löst die neue Suchfunktion mit einem zufälligen Thema aus.

NotebookLM wird ein zufälliges Thema auswählen, sich aus diesem selbst eine Reihe von Informationen zusammenstellen und euch dann zum Experten auf diesem Gebiet machen. Die Zufallsfunktion ist dabei nur der Startpunkt und ihr könnt natürlich wie gewohnt weitere Recherchen anstellen, Fragen stellen, Informationen kombinieren, aus diesen einen Podcast schaffen und einiges mehr. Also all das, was ihr auch mit euren bisher genutzten Dokumenten tun könnt.

Ich denke, dass die neue Funktion sehr gut dafür geeignet ist, wenn man mal wieder den Wissensschatz erweitern möchte oder einfach auch die Plattform NotebookLM etwas näher kennenlernen möchte. Probiert das doch einfach einmal aus.

