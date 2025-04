Google Messages: Das Textfeld wächst – zeigt jetzt bis zu zwölf Zeilen für Nachrichten (Screenshots)

Nutzer der Messenger-App Google Messages wurden in der letzten Zeit häufiger mit neuen Funktionen versorgt und jetzt wird das nächste Update ausgerollt, das vor allem Vielschreibern zugutekommen wird: Das Textfeld innerhalb einer Konversation kann ab sofort deutlich größer werden und bei Bedarf bis auf die dreifache Höhe anwachsen, um möglichst die gesamte Nachricht ohne Scrollen zu zeigen.



Die meisten Menschen dürften sich im Messenger-Alltag eher auf kurze Nachrichten beschränken, bei denen das Gespräch nicht unbedingt zum Dialog wird, sondern aus vielen kurzen Mitteileungen besteht. Wenn es dann doch mal etwas ausführlicher werden soll oder Inhalte hereinkopiert werdne, kann es im Textfeld aber auch recht schnell eng werden. Denn die Messenger-Oberflächen sind nicht für lange Nachrichten ausgelegt. Jetzt macht ein Update für Google Messages aber einen Schritt nach vorn.

Im Messenger-Alltag dürften viele Menschen eher kurze Nachrichten schreiben, denn immerhin wird eine textbasierte Konversation geführt, die auf eher zahlreichen und kurzen Nachrichten basiert. Manchmal soll es aber auch etwas ausführlicher sein und dann kommen die Messenger-Umgebungen schnell an ihre Grenzen – denn darauf sind sie eigentlich nicht ausgelegt. Das gilt auch bei Google Messages, das standardmäßig ein Eingabefeld in der Höhe von vier Textzeilen bietet.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt und nach einem Update auch bei euch selbst in der Google Messages-App nachvollziehen könnt, kann das Textfeld jetzt deutlich in der Höhe wachsen und somit mehr Platz für lange Text bieten. Die maximale Höhe ist deutlich größer und kann gemeinsam mit der Tastatur einen großen Teil der Displayfläche einnehmen. Von der eigentlichen Konversation bleibt dann zwarnicht mehr viel übrig, aber das dürfte in den meisten Fällen während des Eintippens auch gar nicht notwendig sein. Nach dem Absenden der Nachricht schrumpft das Textfeld wieder.

Das Textfeld wächst bei Bedarf von vier Zeilen auf bis zu vier zwölf Zeilen – also die dreifache Höhe. Das geschieht natürlich nur bei Bedarf und ist nicht die Standardansicht. Also nur dann, wenn ein längerer Text eingegeben worden ist. Sollten auch diese zwölf Zeilen nicht ausreichen, kommt man aber dennoch nicht um das Scrollen herum. Aber selbst bei einem höheren Limit wäre das nicht anders, denn irgendwann ist die Displayfläche des Smartphones eben ausgereizt.

Das neue Textfeld hat sich schon vor einigen Tagen in einem Teardown gezeigt und dürfte sich bereits jetzt im Rollout befinden, denn es taucht bei vielen Nutzern auf. Vermutlich werden zunächst nur die wenigsten Nutzer diesen Rollout bemerken, aber wenn man es dann einmal braucht, wird man das sicherlich registrieren.

» Google Messages: Weiterleiten von Nachrichten wird leichter – neuer Button für die Konversation kommt

» Google Messages: Google legt den Turbo ein – Bilder lassen sich jetzt signifikant schneller empfangen

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!