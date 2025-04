Gemini Update: Smart Glasses zeigen sich, Neues für NotebookLM, Start von Gemini Live und Gemini-Roboter

Die erste volle Gemini-Woche im April ist vorübergegangen und hat uns gleich zum Einstieg wieder viele Neuerungen rund um den KI-ChatBot sowie große Ankündigungen gebracht. Neben dem Start von Gemini Live Astra gibt es große NotebookLM-Updates, neue Integrationen, Gemini-Roboter und mehr. Wir haben euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team legt in jeder Woche mit vielen Neuerungen nach und hat auch in den letzten sieben Tagen wieder viel Neues zu verkünden gehabt: So will man die Reichweite vergrößern, Gemini Live ist gestartet und die dazu passenden KI-Brillen zeigen und wir sehen den ersten Gemini-Roboter. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Lösen Gemini-Apps die Android-Apps ab?

Google könnte mit den Gemini-Apps etwas Großes schaffen wollen, das sich erst in den kommenden Monaten oder vielleicht auch erst Jahren so richtig entfalten kann. Die Gemini-Apps haben das Potenzial, die klassischen Android-Apps abzulösen und ganz neue Nutzungskonzepte zu etablieren.

» Google könnte mit Gemini-Apps einen App-Nachfolger schaffen

Google will Gemini-Reichweite erhöhen

Gemini soll unbedingt zum Erfolg geführt werden – und dafür benötigt es natürlich auch eine enorme Reichweite. Um diese zu erreichen, ist man zuletzt viele interessante Schritte gegangen und hat noch einige weitere vor sich. Von einer Kinderversion über viele kostenlose Angebote bis hin zur Öffnung für alle Nutzer ist einiges dabei.

» So will Google die Reichweite von Gemini erhöhen









Google Nest vor dem Aus – übernimmt Gemini?

Die Smart Home-Marke Google Nest hat wohl keine große Zukunft mehr, denn Google dürfte sich hauptsächlich auf Software konzentrieren wollen. Und diese wird wiederum hauptsächlich von Gemini gesteuert werden.

» Von Google Nest bleibt wohl nur die Gemini-KI übrig

Praktische Zufallsfunktion in NotebookLM

NotebookLM hat jetzt eine Zufallsfunktion, mit der ihr zufällige Dinge lernen könnt. Es benötigt nur einen Schritt, Gemini sucht dann zufällige Quellen heraus und bastelt euch daraus viele Informationen.

» Google spendiert NotebookLM eine Zufallsfunktion

Gemini Live startet Talkabout-Funktion

Gemini Live startet eine Talkabout-Funktion, mit der sich alle Nutzer über die hochgeladenen oder ausgewählten Inhalte mit der KI unterhalten können. Unterstützt werden sowohl Bilder als auch Dokumente oder YouTube-Videos mit einer Länge von bis zu zwei Stunden.

» So könnt ihr euch mit Gemini Live Talkabout unterhalten

Gemini Live Astra startet für viele Nutzer

Gemini Live Astra startet jetzt für viele Nutzer. Man öffnet es kostenlos für alle Pixel 9-Nutzer sowie für alle Pixel-Nutzer mit Gemini Advanced-Abo und zusätzlich für alle Nutzer eines Android-Smartphones. Im Rahmen eines Pixel Feature Drop hat man das nun noch einmal angekündigt.

» Google kündigt Start von Gemini Live Astra für viele Nutzer an

» Pixel Feature Drop bringt Gemini Display- und Kamerafreigabe

NotebookLM bekommt bald eine Android-App

Die populäre Dokument-Plattform NotebookLM soll eine eigene Android-App erhalten, das wurde von Google jetzt offiziell angekündigt.

» Google arbeitet an einer eigenständigen NotebookLM-App

Das sind Googles erste Smart Glasses

Der Produktmanager von Android XR hat jetzt offiziell die ersten Google Smart Glasses auf der großen Bühne gezeigt und sogar einige Funktionen demonstriert.

» Das sind die ersten Gemini Smart Glasses mit Android XR









Google Docs integriert Gemini Audio Overview

Google Docs enthält eine neue KI-Funktion auf Basis von Gemini. Diese bringt die aus NotebookLM bekannten Audio Overviews in die Dokumentverwaltung und ermöglicht es somit, eine schnelle Inhaltsangabe in Form eines Podcasts zu erstellen oder auch einfach ein Dokument vorlesen zu lassen. Zugänglich sowohl für Ersteller als auch alle zugriffsberechtigten Nutzer auf ein Dokument.

» Google Docs erhält neue Audio Overview-Funktion von Gemini

Samsung Ballie wird zum ersten Gemini-Roboter

Wer hätte das gedacht? Der von Samsung schon vor fünf Jahren zum ersten Mal vorgestellte Heimroboter Ballie soll zum ersten Gemini-Roboter werden. Samsung will den Roboter schon bald auf den Markt bringen, der erst mit einer integrierten Gemini-KI so richtig in Fahrt kommen soll. Schaut euch einmal das verlinkte Video an.

» Das ist der neue Samsung Ballie – erster Roboter mit Gemini

Letzte Aktualisierung am 2025-04-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!