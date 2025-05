Gemini: Startschuss für Android Auto, WearOS, Google TV, Smart Displays und Smart Glasses kommt sehr bald

Google gibt rund um die KI-Plattform Gemini seit weit über einem Jahr richtig Gas und liefert Woche für Woche immer neue Funktionen, tiefere Integrationen und sonstige Verbesserungen. Vermutlich schon im nächsten Monat wird es den nächsten großen Schritt geben, der Gemini im Google-Netzwerk endgültig allgegenwärtig macht: Es steht der Start auf mindestens fünf neuen Plattformen im erweiterten Android-Ökosystem bevor!



Das KI-Modell Gemini und dessen Ableger-Produkte sind schon jetzt sehr tief in den Google-Produkten verankert, wobei vor allem die zahlreichen Web-Apps und Smartphone-Apps sowie das Android-Betriebssystem selbst derzeit noch den Hauptzugang bilden. Jetzt steht der Sprung auf die nächsten Plattformen bevor, der schon seit längerer Zeit vorbereitet wird und mutmaßlich rund um die Google I/O auf einen Schlag freigeschaltet wird. Im ersten Schritt wird es der vollständige Austausch des Google Assistant sein.

WearOS

Gemini für WearOS steht bereits in den Startlöchern und wird den Google Assistant auf Smartwatches vollständig ersetzen. Die ersten Schritte sind bereits getan, denn in dieser Woche wurde das Assistant-Logo entfernt und schon bald wird Gemini per App-Update auf den Smartwatches starten. Neue Funktionen sind zunächst nicht zu erwarten, aber vermutlich ein Sprung bei der Intelligenz am Handgelenk.

Android Auto

Die Vorbereitungen für den Start von Gemini in Android Auto laufen auf Hochtouren und dürften hinter den Kulissen bereits abgeschlossen sein. Auch im Auto möchte man den Google Assistant von jetzt auf gleich durch Gemini ersetzen, wobei das auf der Infotainment-Plattform unbedingt reibungslos umgesetzt werden muss. Denn die Sprachsteuerung sowie die Assistenz ist im Auto so wichtig (und sicherheitskritisch) wie bei keinem anderen System. Gemini dürfte direkt mit dem Live-Modus starten und erstmals eine eigene Oberfläche erhalten. Wir haben euch die Gemini-Oberfläche für Android Auto bereits gezeigt.









Google TV

Gemini wird auf Smart TVs Einzug halten und dort vermutlich den größten funktionellen Sprung im Vergleich zum bisher verwendeten Google Assistant machen. Auch auf dieser Plattform wird der Assistent vollständig ersetzt und durch viele neue Möglichkeiten schnell Vergessen gemacht werden. Wir haben euch bereits Gemini für Google TV ausführlich vorgestellt und gezeigt, welche Möglichkeiten kommen werden.

Smart Speaker / Smart Displays

Die in Millionen Smart Homes verteilten Smart Speaker und Smart Displays waren bislang eine wichtige Domäne des Google Assistant, werden aber auch sehr bald – vermutlich im gleichen Zug wie die anderen Android-Plattformen – mit Gemini aktualisiert. Auf Smart Speakern wird sich nur an der Intelligenz etwas ändern, auf den Smart Displays hingegen wäre auch eine ganz neue Oberfläche mit zusätzlichen Funktionen zu erwarten. Wir zeigen euch was wir für Gemini für Smart Displays erwarten.

Gemini für Android XR Smart Glasses

Es ist der erste Hardware-Schwung für Gemini, der vermutlich schon in wenigen Wochen angekündigt wird und auch recht bald starten könnte: Gemini wird praktisch das Herz und Hirn der Smart Glasses mit Android XR. Das seit einigen Tagen breit verfügbare Gemini Live mit Kamera- und Displayfreigabe zeigt uns, wo die Reise hingehen wird und dürfte von Google als sehr breiter Testlauf für die neue Produktkategorie betrachtet werden. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die neuen Android XR Smart Glasses von Google vorgestellt.

—

All das dürfte auf Tag X warten, um gemeinsam freigeschaltet zu werden. Zumindest lassen die breiten Vorbereitungen ohne echten Startschuss das vermuten.

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-05-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.