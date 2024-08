RIP Google Chromecast: Darum hat Google den Dongle eingestellt – hat sich am Ende selbst überlebt

Vor wenigen Tagen hat Google die Einstellung des Chromecast verkündet, die trotz einiger Schwierigkeiten in den letzten Jahren recht überraschend gekommen ist. Jetzt hat das Chromecast-Team in einem Blogbeitrag verkündet, welche Zwecke der Stick/Dongle erfüllen sollte, wie er dies im Laufe der Jahre getan hat und warum sich das Produkt jetzt selbst überlebt hat.



Google hat die erste Generation des Chromecast vor 11 Jahren auf den Markt gebracht und bis heute mehr als 100 Millionen Dongles verkauft, die sich aus unterschiedlichsten Gründen sehr großer Beliebtheit erfreuten. Es ist anzunehmen, dass die meisten Sticks und Dongles auch heute noch hinter den Fernsehern zu finden sind und regelmäßig genutzt werden. Auch die erste Generation, welche bei einem meiner Fernseher noch im Einsatz ist, tut ihren Dienst bis heute ohne Probleme.

Aber warum stellt Google ein Erfolgsprodukt ein, das sich 100 Millionen Mal verkauft hat und dessen Produktnamen für viele Menschen ein Synonym für das Streaming auf Fernseher ist? Globald betrachtet kommt lediglich der Amazon Fire TV Stick auf eine ähnliche Bekanntheit. In einem Blogbeitrag hat Google jetzt verraten, warum man sich für die Einstellung des Dongles entschieden hat. In Kurzform: Das Produkt hat sich einfach selbst überlebt und wird nicht nicht mehr benötigt.

Viele Fernseher besitzen heute selbst smarte Funktionen, haben einen Cast-Empfänger integriert oder laufen sogar auf dem Betriebssystem Google TV. Diese Geräte benötigen keinen Chromecast mehr. Und die, die es noch benötigen, hätten sicherlich gerne eine flüssige Oberfläche, die man aufgrund der gestiegenen Hardware-Anforderungen in Dongle-Form nicht mehr erfüllen konnte.

Darum hat Google den Chromecast eingestellt

Als wir Chromecast auf den Markt brachten, hatten die meisten Fernseher nur wenige (wenn überhaupt) Apps, das Streaming war unzuverlässig und kompliziert und das Verbinden des Fernsehers mit dem Telefon, Tablet oder Laptop war umständlich und mühsam. Chromecast war unsere Antwort auf dieses Problem, eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Ihre bevorzugten Online-Inhalte direkt auf Ihren Fernsehbildschirm zu übertragen. Es war so einfach wie das Gerät anzuschließen und auf „Play“ zu drücken. Dank des kleinen Dongle-Formfaktors von Chromecast ließ es sich leicht hinter einem Fernseher verstecken, und der erschwingliche Preis machte es für Millionen erschwinglich und für viele zum perfekten Geschenk.

Seitdem hat sich die Technologie dramatisch weiterentwickelt. Streaming und Smart-TVs gibt es in Hülle und Fülle. Wir haben massiv in die Einbettung der Google Cast-Technologie in Millionen von TV-Geräten investiert, darunter auch Android TV. Android TV ist mittlerweile auf 220 Millionen Geräte weltweit ausgeweitet und wir bringen Google Cast weiterhin auf andere TV-Geräte, wie LG-Fernseher. Tausende von Apps unterstützen Casting, sodass es einfacher denn je ist, Ihre Inhalte von Ihrem Telefon und Tablet auf dem großen Bildschirm anzusehen. Wir gehen also den nächsten Schritt in der Entwicklung, wie Streaming-TV-Geräte Ihrem Smart-TV noch mehr Funktionen verleihen können, die auf derselben Chromecast-Technologie basieren.