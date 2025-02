Google TV Streamer: Kommt eine neue Fernbedienung? Leak verrät neue Features für mögliches Pro-Modell

Vor einigen Monaten ist der Google TV Streamer gestartet, mit dem Google den altehrwürdigen Chromecast abgelöst hat, der nach wie vor parallel zum neuen Streamer zu haben ist. Mit einer zweiten Generation ist in diesem Jahr eher noch nicht zu rechnen, doch aktuelle Leaks deuten darauf hin, dass es eine neue Premium-Fernbedienung geben wird, die vielleicht auf einen Pro-Ableger hindeutet.



Mit dem Google TV Streamer hat Google den Chromecast abgelöst und tritt aufgrund der nach wie vor weiten Verbreitung des Dongles noch als Einzelprodukt an. Dabei wird es auf Dauer aber sicherlich nicht bleiben und so gab es schon vor einigen Monaten erste Gerüchte um einen Google TV Streamer Pro oder umgekehrt eine günstigere Variante. Sollte das so sein, ist mit dieser vermutlich nicht vor Spätsommer oder Herbst zu rechnen. Dafür könnte man die Wartezeit mit einer zusätzlichen Premium-Fernbedienung verkürzen.

Ein aktueller Leak deutet darauf hin, dass Google an einer Premium-Fernbedienung arbeitet, die sich vom Standardmodell abheben soll. Als einziges Detail ist nur bekannt, dass diese über eine Tastenbeleuchtung verfügen soll, was bei der Konkurrenz schon seit einiger Zeit verfügbar ist. Das wird sicherlich nicht die einzige Veränderung sein, sodass wir weitere Details abwarten müssen. Ich könnte mir erweiterte KI-Funktionen vorstellen, weil dies absolut auf Googles aktueller Linie wäre.

Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es noch immer eine Fernbedienung ist, von der sich die Nutzer erwarten, dass sie die Batterie so gut wie austauschen müssen. Wer erinnert sich noch, zum letzten Mal oder jemals überhaupt die Batterie einer TV-Fernbedienung gewechselt zu haben? Wird eine Fernbedienung zu leistungsfähig und hat gar eigene lokale Rechenpower, geht das rapide abwärts. Das spricht ein bisschen gegen die KI-Theorie, aber wir können uns überraschen lassen.

Die nächste Frage wäre, ob der Google TV Streamer schon soweit verbreitet ist und eine solch große Fanbase hat, dass sich der Verkauf einer separaten Fernbedienung in irgendeiner Form rechnen würde. Daher ist es wohl wahrscheinlicher, dass diese bereits für das nächste Modell in Entwicklung ist. Wann immer es auch erscheint.

[AFTV News]

