Android Auto: Gemini ersetzt Google Assistant – neue Oberfläche für Autofahrer zeigt sich im Hands-on Video

Die Nutzung der Infotainment-Plattform Android Auto basiert zu einem großen Teil auf der Verwendung eines Sprachassistenten, mit dem die Funktionen gesteuert und auch verbale Rückmeldungen gegeben werden. Bisher war das der Google Assistant, doch dessen Tage sind gezählt und jetzt kommt der deutlich mächtigere Nachfolger. In einem kurzen Hands-on Video ist erstmals Gemini für Android Auto zu sehen.



In keiner anderen Umgebung ist die Sprachsteuerung so relevant wie im Auto, denn der Fahrer muss sich bekanntlich auf die Straße und sein Fahrzeug konzentrieren. Daher verläuft vieles über Sprachsteuerung, die zwar auch ohne Assistenz umsetzbar wäre, aber natürlich wurde damals der Google Assistant in Stellung gebracht und bietet viel mehr Möglichkeiten als nur die Funktionsweitergabe. Und schon bald soll der Funktionsumfang noch einmal erheblich wachsen.

Schon vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Gemini für Android Auto starten wird und dabei ziemlich sicher den Google Assistant von der Plattform fegt. Damals gab es bereits einige Screenshots von der Oberfläche, die mit dem Wechsel zu Gemini deutlich größer wird und sich nicht mehr auf die Miniaturleiste am unteren Rand beschränken muss. Stattdessen erhält GMail ein eigenes Element an der Oberfläche, das sich dynamisch in der Größe ändern kann.

Während der neue Bereich auf den damaligen Screenshots bereits zu sehen gewesen ist, hat sich das im neuen Hands-on Video bisher noch nicht gezeigt. Im unten eingebundenen Video könnt ihr die aktive Nutzung von Gemini in der Android Auto-Umgebung sehen, aber auch dabei beschränkt sich Gemini zunächst nur auf den kleinen Infobereich am unteren Rand. Dieser ist erneut an der Stelle positioniert, wo sich bei Gemini-Inaktivität die Navigation befindet.









Gemini in Android Auto aktuelles Hands-on

Gemini in Android Auto altes Video

Wie ihr sehen könnt, unterscheidet sich die primäre Nutzung von Gemini in Android Auto zwischen diesen beiden Versionen nicht, doch der große Unterschied ist die Verwendung des kleinen Hauptfensters am linken Bildschirmrand. Dieses gibt Gemini die Möglichkeit, prominenter positioniert zu sein und natürlich auch deutlich mehr Informationen mitzuteilen. Ob man sich davon vor dem Rollout wieder verabschiedet oder es einfach noch nicht funktionell umgesetzt ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.

Es werden sicherlich noch einige Wochen oder gar Monate vergehen, bis die ersten Nutzer tatsächlich Gemini in Android Auto nutzen können, aber der Weg ist bereitet und damit auch dort die Google Assistant-Ablöse in ihrer vorletzten Stufe angekommen. Erst gestern wurde bekannt, dass Gemini schon bald für Google TV starten wird.

