Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google legt wieder bei den Pixel-Smartphones nach: Vor wenigen Minuten hat man das neue Pixel (Feature) Drop veröffentlicht, auf das viele Nutzer etwa alle drei Monate hinfiebern und neue Funktionen im Gepäck hat. Das gilt auch für die erste Ausgabe des Jahres, denn das Pixel Drop für den Monat März enthält viele Neuerungen für alle aktiv unterstützten Pixel-Generationen sowie einige breiter verfügbare Funktionen für ältere Geräte.



Das neue Pixel Feature Drop ist da! Das seit der letzten Ausgabe als „Pixel Drop“ bezeichnete, aber umgangssprachlich noch immer unter altem Namen bekannte, Update-Paket bringt erstmals in diesem Jahr wieder einen ganzen Schwung an Neuerungen auf die Pixel-Smartphones. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle neuen Funktionen, die wir uns bei Bedarf in den nächsten Stunden und Tagen vielleicht noch im Detail ansehen werden. Auch im Monat März besteht das Paket wieder aus vielen Verbesserungen für die Smartphones und weitere Pixel-Geräte.

P.S. Es ist erst die zweite Ausgabe des „Pixel Drop“ und schon jetzt findet sich das Wörtchen „Feature“ wieder auf dem Titelbild 🙂

Updates für Gemini Live

Gemini Live erhält einen ganzen Schwung an Updates, den wir euch in den letzten Tagen bereits vorgestellt haben. Dazu gehört das neue Sprachmodell Gemini 2.0 Flash, die Unterstützung multimodaler Funktionen sowie im Laufe der nächsten Wochen die Unterstützung für die Freigabe des Displays sowie den Upload von Videos.

Neue Funktionen für Pixel Screenshots

Pixel Screenshots soll die Sortierung vereinfachen, indem den Nutzern nun automatische Bilder vorgeschlagen werden, die zu den Sammlungen hinzugefügt werden können. Ihr könnt die Pixel Screenshots App jetzt auch mit eurem Arbeitsprofil verwenden, sodass ihr digitale Quittungen von Kundenessen, Spesenabrechnungen und vieles mehr einfacher organisieren könnt.

Bilder erstellen mit Pixel Studio

Das vor einiger Zeit angekündigte Pixel Studio startet jetzt für alle Nutzer der Pixel-Smartphones. Mit diesem Tool könnt ihr einzige Bilder von Menschen erzeugen, die ihr mit euren Freunden und Familie teilen könnt. Die große Neuheit ist es, dass nun wieder Gesichter und eben Personen erstellt werden können, allerdings nicht mit detaillierten Beschreibungen bzw. nicht in Form von Fotos.

Neue KI-Wetterberichte

Viele Pixel-Nutzer in Deutschland und Japan erhalten einen zusätzlichen Schub an Unterstützung durch Pixel KI-Wetterberichte und Pollen-Tracker in der Wetter-App. Auf obigem Screenshot könnt ihr diese Darstellung sehen.

Satellite SOS in Europa

Wie schon vor längerer Zeit in Aussicht gestellt, startet das neue Satellite SOS in Kürze auch in Europa und einigen weiteren Regionen. Damit können sich Nutzer mit Notfalldiensten in Verbindung setzen, ohne dass eine Mobilfunkverbindung oder WLAN-Verbindung bestehen muss.









Mein Gerät finden mit Live-Standort

Mit dem im vergangenen Jahr nach langer Wartezeit gestarteten Framework „Mein Gerät finden“ könnt ihr jetzt euren Live-Standort für Freunde und Verwandte freigeben, damit diese wissen, dass ihr euer Ziel sicher erreicht habt. Ihr könnt euren Standort in den Einstellungen der App für jemanden freigeben und eure Freunde und Verwandte können ihren ebenfalls mit euch teilen!

Pixel Fold Dual Screen-Vorschau

Gute Nachrichten für Nutzer eines Pixel Fold der ersten Generation: Die Dual Screen Vorschau unterstützt jetzt Videoaufnahmen, damit ihr die perfekte Erinnerung festhalten könnt. Und Besitzer eines aktuellen Pixel 9 Pro Fold können jetzt die Funktion Add Me mit der Dual Screen Vorschau verwenden, damit auch der hinter der Kamera stehende Fotograf bei dem vielleicht wichtigen Moment dabei sein kann.

Externe Kamera nutzen

Die Pixel Kamera kann jetzt nicht mehr nur auf die im Smartphone verbauten Kamerasensoren zugreifen, sondern auch eine externe Kamera nutzen. Besitzt ihr eine GoPro oder auch ein anderes Pixel-Smartphone, könnt ihr euch mit diesem verbinden und dessen Videobild direkt auf dem Pixel-Smartphone aufnehmen.

Alte Audiodateien transkribieren

Wer noch alte Aufzeichnungen auf seinem Smartphone hat und diese behalten möchte, kann sie jetzt sehr einfach mit dem Pixel Rekorder speichern, organisieren und auch transkribieren lassen. Vielleicht habt ihr ein paar alte Vorlesungs- oder Konferenzaufzeichnungen, die ihr beim Wechsel zu einem neuen Smartphone behalten möchtet. Wenn ihr Aufnahmen auf eurem älteren Smartphone oder eurer Pixel Watch habt, könnt ihr diese jetzt auf euer aktuelles Pixel-Smartphone übertragen und sie werden automatisch in der Rekorder App transkribiert.

Unterschiedliche Modi

Schon seit langer Zeit ist durch Teardowns bekannt, dass die Pixel-Smartphones neben dem bekannten Modus „bitte nicht stören“ eine Reihe von weiteren Modi erhält, für die ganz unterschiedliche Regeln festgelegt werden können. Ihr könnt eure Modi ganz einfach aktivieren, indem ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt und Anpassungen für Situationen wie „Autofahren“, „Schlafenszeit“ und „Bitte nicht stören“ vornehmt.









Android 15 QPR2

Auch das neue Android 15 QPR2 ist ein Teil des Pixel Feature Drop und wird im Verbund mit allen weiteren Aktualisierungen für alle Pixel-Smartphones ausgerollt.

Alle Neuerungen im Video

Im obigen Video findet ihr alle wichtigen Neuerungen aus dem Pixel Drop für den Monat März 2025 in der Übersicht.

