Gemini Update: Neuer Bildgenerator und Videogenerator, Start von Gemini 2, Smart Home-Steuerung, Pixel Glass

Gemini wird in diesem Jahr ein noch größeres Fokusprodukt sein, als es schon im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist – und das merkt man an praktisch jedem Tag. Wir konnten in dieser Woche wieder über viele Neuerungen von der Smart Home-Steuerung über den Start von Gemini 2.0 und dessen Möglichkeiten bis hin zu den Bildgeneratoren berichten. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Das ist Googles neuer Bildgenerator

Mit der Hilfe von Gemini 2.0, dem derzeit offiziell verfügbaren stärksten KI-Modell, konnte Google den neuen Bildgenerator Imagen 3 an den Start bringen. Dieser hat sowohl funktionell als auch qualitativ deutlich zugelegt und soll ein noch sehr viel besseres Verständnis von der gesamten gezeigten Szenerie haben. Dadurch ist es möglich, noch realistischere Bilder zu erstellen, Zusammenhänge zu verstehen und somit auch das Gesamtergebnis zu verbessern.

Wir haben euch den Bildgenerator ausführlich vorgestellt und auch einen ganzen Schwung an Beispielfotos gezeigt, die den Fortschritt in diesem Bereich sehr deutlich unterstreichen.

» Das ist Googles neuer beeindruckender Bildgenerator Imagen 3 + Beispiele









Das ist Googles neuer Videogenerator

Google hat auf Basis von Gemini 2.0 einen neuen Videogenerator gestartet, nämlich Veo 2. Wir haben euch den Generator in dieser Woche ausführlich vorgestellt und auch viele Beispielvideos gezeigt, die laut Google vollkommen unbearbeitet mit diesem entstanden sind. Die zweite Generation dieses Tools hat ein sehr viel besseres Verständnis von den einzelnen Elementen und deren Komposition, sodass die Videos noch realistischer sein sollten und keine Fragmente an Stellen auftauchen, wo sie nicht hingehören.

Schaut euch die Videos einmal an und staunt, was Gemini leisten kann.

» Das ist Googles neuer beeindruckender Videogenerator Veo 2 + Beispiele

Das sind die neuen Gemini 2.0-Möglichkeiten

Gemini 2.0 ist Googles derzeit neuestes KI-Modell, das für die Öffentlichkeit verfügbar ist. Mit diesem startet man in das Zeitalter der KI-Agenten, legt aber auch in vielen anderen Bereichen stark nach. Denn natürlich stiegen die Leistungsfähigkeit und das Verständnis, aber auch die Schnittstellen wurden ausgebaut, die Multimodalität verstärkt und vieles mehr. Gemini 2.0 ist die Grundlage für alle wichtigen Entwicklungen des ersten Halbjahres und kann somit sehr hilfreich sein.

» Diese neuen Möglichkeiten bietet Gemini 2.0

Google arbeitet an zwei smarten Brillen

Wie wir spätestens seit der vergangenen Woche wissen, arbeitet Google an gleich zwei smarten KI-Brillen gleichzeitig. Einmal an einem Standardmodell im Stil einer normalen Brille und zum zweiten an einem größeren Modell in Form einer Taucherbrille für virtuelle Welten. Wir haben euch beide Modelle vorgestellt und auch miteinander verglichen. Beide haben gemeinsam, dass sie auf Gemini setzen und dank der KI viele zusätzliche Möglichkeiten bieten und Informationen einblenden sollen.

» Google arbeitet an zwei smarten Gemini-Brillen / Pixel Glass + Galaxy Glass









Gemini steuert Google Home

Die von Google schon vor einiger Zeit vorgestellte Smart Home-Steuerung von Gemini wurde in dieser Woche für viele Nutzer ausgerollt. Ab sofort ist es möglich, nahezu alle Smart Home-Geräte, die in Google Home eingebunden sind, mit Gemini zu steuern. Damit tritt der KI-Assistent die Nachfolge des Google Assistant an, der bisher für diese Zwecke benötigt wurde. In einer langen Liste von Funktionen zeigen wir euch, was Gemini im Bereich Smart Home nach diesem Update tun kann.

Es gibt aber auch noch einige Dinge, die von Gemini bisher nicht unterstützt werden und somit auf klassischem Weg ausgeführt werden müssen. Die Auflistung gibt es im verlinkten Artikel.

» Gemini rollt die Google Home Smart Home-Steuerung aus

Gemini 2.0 startet für alle Nutzer

Überraschung zum Ende der Woche: Google startet Gemini 2.0 für alle Nutzer in der Flash-Version. Diese ist ab sofort der Standard in allen Apps und kann somit von allen Nutzern ausprobiert werden. Die Vorteile haben wir euch bereits beschrieben und jetzt kann sich eventuell jeder selbst von den Leistungssteigerungen überzeugen. Die Flash-Version ist zwar die mit Abstand schwächste, aber auch zuvor kamen in den Standard-Apps die Flash-Versionen 1.5 und 1.0 zum Einsatz.

» Google startet Gemini 2.0 Flash jetzt für alle Nutzer

