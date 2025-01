Pixel Updates: Neues zu Pixel Glass, Pixel 9a-Leaks, Notfall-SOS, Kamera-Probleme, Wetter-Update und mehr

Die letzte Pixel-Woche im Januar geht zu Ende und hat uns in dieser Woche wieder viele Informationen, Leaks und Hinweise rund um die Pixel-Produkte und deren gesamtes Portfolio gebracht. Wir haben über die HTC-Übernahme informiert, über Pixel Glass, die Pixel 9a-Leaks und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Google will Pixel-Erfolg wiederholen

Google hat die Übernahme von großen Teilen der HTC-Belegschaft angekündigt, konkret geht es um die Vive-Abteilung. Man will mit dieser das Geschäft mit den smarten VR-Brillen so richtig voranbringen. Damit schließt sich ein Kreis, denn die gesamte Pixel-Abteilung wurde damals auf den übernommenen Teilen von HTC aufgebaut – und das mit sehr großem Erfolg.

» Google will Pixel-Erfolg mit HTC-Übernahme wiederholen

Google bringt zwei smarte KI-Brillen

Passend zur ersten Meldung wurde kurz darauf bekannt, dass Google nicht nur an einer smarten Brille arbeitet, sondern an gleich zwei Modellen. Diese könnten unterschiedlicher kaum sein und decken somit auch ganz verschiedene Zielgruppen ab. Die einzige Überschneidung gibt es bei Gemini, das bei beiden die große Stärke bilden soll.

Pixel 9a Verkaufspreis

Ein neuer Leak verrät uns, welche Verkaufspreis Google für die Pixel 9-Smartphones aufrufen will. Offenbar gibt es diesmal eine gewisse Preis-Stabilität, die aber nicht für alle Modelle gilt.

» Neuer Leak verrät Pixel 9a-Verkaufspreis

Pixel 9 Kameraleiste löst sich

Das sieht gar nicht gut aus: Zwei Nutzer berichten, dass die auf den Pixel 9-Smartphones angebaute Kameraleiste regelrecht abfällt und sich um mehrere Millimeter gut sichtbar vom Gehäuse gelöst hat. Schaut euch einmal die Fotos an und es wird klar, dass das zumindest bei diesen beiden Geräten dramatisch ist. Hoffentlich Einzelfälle.

» Nutzer berichten von lösender Pixel 9-Kameraleiste

Pixel Watch verbessert Notfall-SOS

Die Pixel Watch verbessert die Notfall-SOS Funktion dahingehend, dass diese jetzt noch einmal mit einem weiteren Schritt bestätigt werden muss, bevor es endgültig auslöst. Das hat Vorteile, kann im Ernstfall aber auch zu einem Hindernis werden.

» Google baut Notfall-SOS auf der Pixel Watch um

Pixel Wetter-Update mit Problemen

Die Pixel Wetter-App hat ein Update erhalten, das bei einigen Nutzern für Probleme sorgt. Denn statt Neues zu bringen, werden die Einstellungen entfernt und die bestehenden Optionen nicht mehr beachtet. Ein Fix, der noch nicht alle Probleme löst, soll schon unterwegs sein.

» Update für Pixel Wetter sorgt für einige Probleme

Pixel 9a-Leak verrät Verkaufsstart

Ein weiterer Pixel 9a-Leak hat uns in dieser Woche erreicht und zum letzten Mal bestätigt, dass das Smartphone deutlich früher als bisher gewohnt auf den Markt kommen wird. Denn statt bis in den Mai oder gar Juni hinein warten zu müssen, soll Google das Smartphone schon im März vorstellen.

Google dezimiert das Pixel-Team

Das Pixel-Team ist im Laufe des vergangenen Jahres mit vielen anderen Teams zur großen Abteilung „Platforms and Devices“ zusammengewachsen, was wohl zu starken Überschneidungen geführt hat. Nach zwei Entlassungsrunden im Vorjahr will man jetzt erneut Personal loswerden und kündigt einen „Golden Handshake“ für alle an, die das Unternehmen bzw. ihre aktuellen Projekte vorzeitig verlassen möchten.

» Pixel-Mitarbeiter können Google freiwillig verlassen

