Pixel Glass: Google smarte KI-Brillen lassen noch auf sich warten – kommen dafür wohl im Doppelpack

Google wagt einen neuen Anlauf im Bereich der virtuellen Realitäten und will diesmal mit einem Großaufgebot angreifen, das ist seit langer Zeit bekannt. Wir erwarten für später in diesem Jahr die Ankündigung von Pixel Glass, das als smarte Brille die Bemühungen antreiben soll. Doch die in dieser Woche bekannt gewordenen Informationen – inklusive Teaser – lassen vermuten, dass das wohl noch etwas länger dauert. Dafür dürfte es zwei Modelle geben.



Smarte Brille haben sich trotz einiger großer Namen in diesem Bereich (Apple, Meta, …) nach wie vor nicht durchgesetzt und es ist nicht absehbar, ob sie das aufgrund des Formfaktors jemals tun werden. Google gehörte vor vielen Jahren mit Google Glass zu den Begründern dieser Produktkategorie, konnte bisher aber ebenfalls bis auf viele interessante Tech-Demos nichts vorweisen. Der nächste Anlauf soll dafür umso ernsthafter angegangen werden.

Schon seit langer Zeit ist bekannt, dass Google wieder (oder immer noch) an einer smarten Brille arbeitet. Auch Samsung arbeitet seit langer Zeit an einem neuen Produkt und spätestens seit dieser Woche wissen wir, dass die beiden Unternehmen in diesem Bereich nicht nur kooperieren, sondern gemeinsam an einem Produkt arbeiten. Recht überraschend wurde vor wenigen Tagen der erste Teaser für die smarte Google-Brille veröffentlicht und das Headset erstmals gezeigt. Sieht aus wie eine Apple Vision Pro. Man hat sich also wieder einmal in Cupertino inspirieren lassen.

Eigentlich sollte dieser Teaser die Wartezeit verkürzen, doch tatsächlich sagt es uns etwas ganz anderes. Nämlich, dass die Entwicklung dem Zeitplan hinterherhinkt. Android XR als Betriebssystem ist bereits veröffentlicht worden, doch Google und Samsung haben es nicht geschafft, wenigstens einen Prototyp auf die große Bühne zu bringen. Nicht einmal ein Demovideo konnte man zeigen. Man hat nicht viel mehr als ein Renderbild in der Hand. Bei den riesigen Ambitionen wäre es eine gute Chance gewesen, einen ersten bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Aber das ging eher nach hinten los.









Google arbeitet wohl an zwei Brillen

Aber durch den Teaser haben wir nicht nur erfahren, dass das Projekt hinter dem Zeitplan liegt, sondern auch ein weiteres interessantes Detail: Google arbeitet an zwei smarten Brillen. Denn die Taucherbrille vom Teaser hat nichts mit den bisherigen Video-Teasern zu tun, in denen die Gemini-Brille kaum von einem normalen Gestell zu unterscheiden ist. Und es ist auch sehr sinnvoll, daraus zwei getrennte Produktgruppen zu machen. Denn die eine soll schnelle und kontextbasierte Informationen liefern, aber nicht stören. Die andere soll die Nutzer völlig in eine andere VR- oder AR-Welt abtauchen lassen. Rein technisch ist es derzeit nicht möglich, beides mit einem Produkt zu bieten.

Google arbeitet mit Samsung, macht sich aber schon wieder unabhängig

Fast noch interessanter als der Samsung-Teaser ist eine weitere Meldung, die Google just zur gleichen Zeit veröffentlicht hat, zu der Samsung gerade die Kooperation mit Google auf der großen Bühne vorgestellt hat: Google übernimmt HTC Vive und will damit eine ganz eigene Hardware-Abteilung für smarte VR-Brillen aufbauen. Man will den Pixel-Erfolg wohl noch einmal wiederholen und es ergibt durchaus Sinn, diesen Weg zu gehen..

Dass die Meldung zeitgleich veröffentlicht wurde, kann man auch ein wenig als öffentliches Druckmittel auf Samsung verstehen. Denn wenn das Google-Samsung-Produkt nicht funktioniert, baut sich das Pixel-Team im Hintergrund eigene Ressourcen auf und bereitet sich schon jetzt, noch vor dem ersten Produkt-Launcher, auf den Samsung-Abschied vor…

