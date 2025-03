Pixel 9a: Googles neues Smartphone zeigt sich – Videos zeigen erstes Unboxing und kurzes Hands-on (Videos)

Google wird am Mittwoch das neue Pixel 9a vorstellen, das noch in dieser Woche für Vorbestellungen freigegeben und sicherlich auch den einen oder anderen Testbericht erhalten wird. Daher ist es kaum verwunderlich, dass eingeweihte Medien bereits jetzt das neue Budget-Smartphone in den Händen halten und ausprobieren können. In diesen Tagen sind neben alle Infos auch erste Unboxing- und Hands-on-Videos aufgetaucht.



In zwei Tagen wird das Google Pixel 9a vorgestellt, über das wir längst alle Informationen zusammengetragen haben und somit von den Spezifikationen über Bilder und Besonderheiten bis zum Verkaufspreis keine Geheimnisse mehr verbirgt. Dennoch können ein paar weitere Eindrücke, neue Aufnahmen und erste Einschätzungen natürlich nicht schaden, um selbst schon jetzt eine Kaufentscheidung zu treffen und entsprechend die Vorbesteller-Aktionen mitnehmen zu können.

Über das Wochenende wurden bei YouTube einige Videos zum Pixel 9a veröffentlicht, wobei es sowohl das Unboxing aus dem Karton gibt (der in den Leaks diesmal gar keine Rolle gespielt hat) sowie ein erstes kurzes Hands-on-Video mit dem Smartphone. Rein faktisch werdet ihr nichts Neues erfahren, aber die subjektiven Eindrücke der YouTuber sind dann doch noch etwas wert und können euch bei der Einordnung des Geräts helfen. Deutlich umfangreichere Testberichte in Form von Text und Video erwarten wir erst zum Ende der Woche oder zum Beginn der nächsten Woche.

Schaut euch einfach einmal die beiden folgenden kurzen Videos an, dann habt ihr aus subjektiver Sicht gleich den gesamten Umfang. In den nächsten Stunden werden sicherlich noch weitere Videos veröffentlicht werden. Am Mittwoch geht es dann endlich mit offiziellen Informationen los, wobei besonders interessant sein wird, worauf sich Googles Marketing bei der Bewertung des Pixel 9a am meisten stützen wird. Auch neue Software-Features, die wir bisher nicht kennen, sind nicht ausgeschlossen.









Wer noch immer nicht genug vom Pixel 9a hat, kann sich natürlich auch unseren Artikeln mit ALLEN Informationen zum kommenden Smartphone ansehen. Ihr findet dort viele weitere Bilder, Videos, alle Spezifikationen in der Übersicht, Details zur neuen kaum noch vorhandenen Kameraleiste sowie natürlich alle Details zum geplanten Verkaufsstart, dem Verkaufspreis und die für Deutschland geplante Vorbestelleraktion.

» Google Pixel 9a: Das ist das neue Budget-Smartphone – alle Infos zum Start (Galerie & Video)

