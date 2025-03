Gemini Update: Viele neue kostenlose Funktionen, die Gemini-Roboter kommen, Workspace-Integration & mehr

Eine weitere Gemini-Woche im Monat März ist vorüber und hat uns auch diesmal wieder viele Neuerungen rund um den KI-ChatBot und das gleichnamige KI-Modell gebracht. Es gibt viele neue kostenlose Funktionen, die Gemini-Roboter kommen, Integrationen in Workspace-Apps und mehr. Natürlich haben wir euch wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team gibt weiter Vollgas und hat uns auch in den letzten sieben Tagen wieder viele neue Funktionen, Ausblicke und Verbesserungen rund um die Künstliche Intelligenz gebracht. So gibt es noch mehr kostenlose Funktionen, Integrationen in Drive, GMail und Kalender, die Gemini-Roboter kommen und einiges mehr. Hier findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neuer persönlicher KI-Assistent Pixel Sense kommt

Aus dem für die Pixel 9-Smartphones geplanten KI-Assistenten Pixie ist nichts geworden, doch das Team ist weitergezogen und soll wohl für die Pixel 10-Smartphones den nächsten Schritt planen. Wie jetzt bekannt wurde, soll in Kürze ein neuer KI-Assistent namens Pixel Sense starten. Dieser findet sich bereits auf ersten Smartphones, ist bisher aber noch nicht nutzbar.

» Google startet neuen KI-Assistenten Pixel Sense

Viele Gemini-Funktionen kostenlos

Googles Gemini-Team zeigt sich äußerst spendabel und bietet immer mehr Funktionen kostenlos an. Vieles, wofür die Nutzer in den letzten Monaten noch per Advanced-Abo gezahlt haben, steht nun vollkommen kostenlos und ohne Einschränkungen zur Verfügung. Und das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht, wie ihr hier weiterhin lesen könnt.

» Immer mehr Gemini-Funktionen sind jetzt kostenlos









Gemini Live in Android Auto

Gemini Live kommt zu Android Auto und soll den Google Assistant auch auf der Infotainment-Plattform ersetzen. Wir zeigen euch die ersten Bilder und auch Hands-on Videos vom neuen Produkt.

» Das ist Gemini Live als Assistant-Ersatz in Android Auto

Hey Gemini & Hey Google

In Kürze wird das magische Keyword Hey Google von Hey Gemini ergänzt. Allerdings sollen sie nicht dieselbe Funktionalität haben, sondern tatsächlich unterschiedliche Aufgaben und Funktionen starten können. Hier findet ihr die Übersicht.

» So teilen sich Hey Gemini und Hey Google ihre Bereiche

Gemini Live als Smart Glasses-Test

Mit Gemini Live am Smartphone und deren gestärkter medialer Komponente geht Google einen interessanten Schritt, um die Funktionalität der zukünftigen Smart Glasses direkt mit vielen Nutzern zu testen.

» Google testet Gemini Live als Smart Glasses-Probe

Google Kalender integriert Gemini-Seitenleiste

Der Google Kalender erhält eine neue Gemini-Seitenleiste, über die sich der KI-ChatBot nutzen lässt und einige Fragen rund um den persönlichen Kalender beantworten.

» Google Kalender erhält Gemini-Seitenleiste

Google Drive erhält neue Gemini-Funktionen

Auch Google Drive-Nutzer dürfen sich über neue Gemini-Funktionen freuen, die in diesen Tagen in die Seitenleiste Einzug halten. Allerdings kann man die Sinnhaftigkeit dieser Neuerungen in Frage stellen.

» Google Drive integriert neue Gemini-Funktionen









Die Gemini-Roboter kommen

Das war zu erwarten, aber dass es so schnell geht, hätten wir dann doch nicht gedacht: Google hat jetzt damit begonnen, Gemini auf Roboter zu bringen und die Maschinen mit der KI zu steuern. In Videos zeigt man die Roboter bereits und demonstriert, was schon sehr bald möglich sein könnte. Schaut euch das einmal an.

» Google startet Gemini Robotics

Neue Gemini-Funktionen kostenlos

Auch zum Ende der Woche legt Google noch einmal nach und bietet weitere Gemini-Funktionen kostenlos für alle Nutzer an. Ab sofort lässt sich Gemini Deep Research für tiefere Recherchen gratis nutzen und auch die KI-Agenten in Form von Gemini Gems können nun von allen Nutzern ohne zusätzlich Abo verwendet werden.

» Gemini Gems-Agenten und Deep Research jetzt für alle Nutzer kostenlos

Letzte Aktualisierung am 2025-03-13 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!