Pixel Update: Neue Leaks zur Pixel Watch 2, den Pixel 8-Smartphones, größere Updates und einiges mehr

Eine weitere Pixel-Woche im August geht zu Ende und brachte uns in den letzten Tagen trotz Sommerpause sehr viele Informationen zu kommenden Produkten, eine Reihe von Updates sowie Neues für bereits am Markt befindliche Geräte. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zur kommenden Pixel Watch 2, größere Updates für bestehende Pixel-Produkte und einige interessante Ankündigungen seitens Google. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So funktioniert die Pixel Watch-Sturzerkennung

Die Pixel Watch hat eine integrierte Sturzerkennung, die den Sturz des Trägers erkennen und darauf reagieren soll. Die Reaktion ist je nach Region unterschiedlich und ermöglicht es hierzulande leider nicht, selbstständig Hilfe zu holen. Aber die Erkennung funktioniert dennoch und in einem etwas längeren Blogbeitrag beschreibt Google, wie man das genau umgesetzt und vor allem trainiert hat. Tatsächlich war das nicht reine Theorie und Mathematik, sondern man hat mehrere Stuntleute einen ganzen Tag lang mit der Smartwatch am Arm fallen lassen.

Ein interessanter Einblick, schaut es euch einmal an.

» So funktioniert die Sturzerkennung der Pixel Watch









Leak verrät Pixel Watch 2-Spezifikationen

Die zweite Generation der Pixel Watch dürfte schon in zwei Monaten vorgestellt werden. Schon jetzt gibt es sehr viele Informationen zur kommenden Smartwatch, die sich gerade bei wieder einem Leaker zeigte und viele Spezifikationen verraten hat. An einigen Stellen legt Google nach, auch wenn das Äußerlich nicht sichtbar wird.

» Das sind die neuen Pixel Watch 2-Spezifikationen

So könnt ein Pixel Flip aussehen

Seit wenigen Wochen ist das erste Pixel Fold auf dem Markt und es gibt längst Spekulationen über mögliche Nachfolger bzw. Ableger. Am wahrscheinlichsten gilt derzeit ein Pixel Flip, das auf dem bekannten Flip-Konzept anderer Hersteller basieren sollte. Ein Grafiker hat sich die Mühe gemacht und ein Mockup erstellt, das uns ein solches mögliches klappbares Smartphone zeigt.

» Mockup zeigt mögliches Pixel Flip

Pixel 8a & Pixel 9

Es gibt nicht nur Leaks über Produkte von morgen, sondern auch von übermorgen: Schon jetzt sind innerhalb von Google-Apps erste Informationen zum Pixel 8a und auch den Pixel 9-Smartphones aufgetaucht. Die Pixel 9-Smartphones sind mutmaßlich noch 14 Monate entfernt, beim Pixel 8a sind es – wenn es denn kommt – immerhin nur noch neun Monate…

» Pixel 8a und Pixel 9 tauchen erstmals auf

Binäre Transparenz für die Pixel-Smartphones

Google zieht eine neue Sicherheitsebene bei den Pixel-Smartphones ein, mit denen es den Besitzern möglich gemacht wird, die Echtheit des Builds zu bestätigen. Das Ganze ist etwas umfangreicher und vielleicht auch komplizierter, aber für Zertifizierungen und den Einsatz in kritischen Bereichen sicherlich ein großer Schritt.

» Google startet binäre Transparenz









August-Update für die Pixel-Smartphones

Google hat wie geplant und hochpünktlich das August-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Dieses schließt eine ganze Reihe von Sicherheitslücken und bringt auch einige Verbesserungen bzw. Bugfixes mit. Pixel-Nutzer wissen, dass das die Ruhe vor dem Sturm ist, denn in den nächsten Wochen gibt es deutlich größere Schritte: Android 14 und auch das nächste Pixel Feature Drop scharen schon mit den Hufen.

» Das steckt im August-Update für die Pixel-Smartphones

August-Update für die Pixel Watch

Nicht nur die Pixel-Smartphones haben im August ein Update erhalten, sondern auch die Pixel Watch. Google versorgt die Smartwatch pünktlich einen Tag nach den Smartphones mit dem aktuellen Sicherheitsupdate und nimmt kleinere Verbesserungen unter der Haube vor, die man nicht separat ankündigt.

» Das steckt im August-Update für die Pixel Watch

Viele neue Pixel 8-Leaks

Die Pixel 8-Smartphones stehen vor der Tür und jetzt haben Leaker wieder viele neue Details zu den kommenden Geräten Pixel 8 und Pixel 8 Pro verraten. Wir haben nun schon eine lange Liste von Spezifikationen, kennen alle geplanten Farben der beiden Smartphones und haben nun auch schon Informationen zu den Schutzhüllen.

» Pixel 8-Spezifikationen

» Pixel 8-Farben

» Pixel 8 Schutzhüllen-Farben

Pixel Tablet mit Eingabestift und Tastatur?

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Google für das Pixel Tablet noch in diesem Jahr einen Eingabestift und eine Tastatur als Zubehör auf den Markt bringt. Wir haben euch alle Informationen zusammengefasst.

» Pixel Tablet erhält wohl bald Eingabestift und Tastatur









Pixel Fold mit Spatial Audio

Das Pixel Fold ist immer für eine Überraschung gut: Wie erst jetzt bekannt wurde, unterstützt das faltbare Smartphone Spatial Audio – also Raumklang – auch ohne zusätzliche Kopfhörer oder externe Lautsprecher. Möglich wird das, weil das Pixel Fold über zwei recht weit voneinander entfernte Lautsprecher verfügt. Und laut den Entdeckern soll das tatsächlich für einen besseren Klang sorgen, trotz der dennoch im Vergleich geringen Entfernung und eher kleinen Smartphone-Lautsprecher. Wir zeigen euch im Beitrag, wie sich das aktivieren lässt.

» Pixel Fold unterstützt Spatial Audio ohne Kopfhörer

