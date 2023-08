Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak verrät die verfügbaren Speicherplatz-Varianten – Google legt leider nicht nach

Google wird in gut zwei Monaten die Pixel 8-Smartphones auf den Markt bringen, die sich immer wieder bei Leakern zeigen und längst viele Details von sich verraten haben. Auch die Liste der bekannten Spezifikationen wird immer länger und jetzt wissen wir, in welchen Speichervarianten die beiden Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro erhältlich sein werden. Einige treue Fans dürfte das enttäuschen.



Auch wenn sich die siebte Pixel-Generation sehr großer Beliebtheit erfreut, war es dennoch nur ein kleiner Schritt zwischen Pixel 6 und Pixel 7, sodass die Erwartungen für die Pixel 8-Smartphones schon etwas höher liegen. Doch zumindest in puncto Speicherplatz gibt es jetzt eine Enttäuschung, denn Google wird laut einer zuverlässigen Quelle nicht nachlegen und die gleichen Konfigurationen anbieten wie schon in der aktuellen Generation.

Das Pixel 8 soll in den Varianten 128 GB und 256 GB angeboten werden. Beim Pixel 8 Pro können die Nutzer aus den drei Konfigurationen 128 GB, 256 GB und 512 GB wählen. Das war vorab bereits erwartet worden, doch jetzt – zwei Monate vor dem Verkaufsstart – wird das schon konkret und nicht mehr spekulativ. Es ist daher nicht davon auszugehen, dass man noch eine weitere Variante überraschend aus dem Hut zaubert.

Weil Google nach wie vor auf die Erweiterungsmöglichkeit per Speicherkarte verzichtet und das wohl auch in Zukunft nicht mehr ändern wird, ist das eine Enttäuschung. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass Google diese Speicherpolitik seit der ersten Generation fährt und noch immer ein Cloud-Unternehmen ist, das die Daten am liebsten in der Cloud sehen würde – wofür die Nutzer dann ein monatliches Abo benötigen.

