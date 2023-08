Pixel Watch 2: Neuer Leak verrät viele Spezifikationen – größerer Akku, Samsung-Display, starkes SoC und UWB

Google wird in etwa zwei Monaten die Pixel Watch 2 vorstellen, die in den letzten Wochen mehrfach geleakt wurde und jetzt durch neue durchgesickerte Informationen weitere Details von sich verrät. Dank des neuen Leaks ist die Liste der Spezifikationen mittlerweile recht gut gefüllt und es zeigt sich, dass Google die größten Baustellen schon mit der zweiten Version angehen wird.



Die Pixel Watch 2 wird mutmaßlich parallel zu den Pixel 8-Smartphones vorgestellt und mit der zweiten Generation den Weg des 2022er-Modells fortsetzen – zumindest äußerlich. Alle Leaks gehen davon aus, dass sich die Smartwatch maximal in kleinen Details vom Vorgänger unterscheiden wird, sodass die Größe, die Form, der Bänder-Verschluss und weiteres unverändert bleiben. Doch unter der Haube wird man nachlegen und an den wichtigsten Stellen aufrüsten.

Der aktuelle Leak bestätigt erneut, dass statt dem Exynos 9110 SoC (Samsung) ein Qualcomm Snapdragon W6 zum Einsatz kommen wird. Dieser SoC soll mehr Performance bei weniger Energieverbrauch liefern. Und während Samsung auf der einen Seite die Rolle als SoC-Lieferant verliert, gewinnt man bei den Displays. Statt dem BOE aus dem Vorjahr kommt ein Samsung 1.2 Zoll OLED-Display mit 384 Pixeln zum Einsatz. Um die Vorteile des energiesparenden SoC auszunutzen, wird ein 306 mAh-Akku statt einem 294 mAh-Modell zum Einsatz. Das ist zwar nur ein geringer Anstieg, aber in Kombination mit dem SoC sicherlich bemerkbar.

Außerdem wurde nun bekannt, dass in der Pixel Watch 2 erstmals ein UWB-Chip verbaut wird, mit dem sich neue Möglichkeiten ergeben. Der moderne Klassiker ist derzeit das Öffnen von Autotüren, was dann auch mit der Smartwatch am Handgelenk möglich werden könnte. Google wird vermutlich noch mehr Einsatzmöglichkeiten finden. Dass Wear OS 4 an Bord sein wird, ist Formsache und wird niemanden überraschen.









Alle Pixel Watch 2-Spezifikationen

Produktbezeichnung: Mutmaßlich Pixel Watch 2

Soc: Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz + Adreno GPU mit 1 GHz

Display: 1,24 Zoll OLED-Display von Samsung (384×384 Pixel)

Akku: 306 mAh, 24 Stunden mit AoD und 48 Stunden ohne AoD

Sensoren: Wie Vorgänger + Hauttemperatursensor, Stresslevel-Sensor

Weiteres: UWB

Abmessungen: 41mm Durchmesser, 12,3mm stark

Gewicht: 26 Gramm (falls Wechsel auf Alu-Body)

Rahmen: Alu statt Edelstahl

Google kann nicht innerhalb einer Jahres alle Schwächen des Vorgängers ausmerzen, das war auch nicht zu erwarten. Die größten Kritikpunkte an der ersten Pixel Watch sind die mäßige Performance und Akkulaufzeit sowie die eher betagten Komponenten. Beides ist damit zu begründen, dass das Gerät wohl mindestens um ein Jahr verzögert und nach den „alten“ Plänen produziert wurde. Schon jetzt dreht man an den richtigen Stellschrauben und mit den kommenden Generationen könnte die Pixel Watch zu einer echten Alternative werden – auch wenn es für Google noch ein weiter Weg sein wird.

