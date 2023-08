Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak verrät alle geplanten Farben + eine exklusive Farbe für den Google Store?

Es sind wahrscheinlich nur noch zwei Monate, bis Google die Pixel 8-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen wird – wie üblich in verschiedenen Varianten. Nachdem erst gestern die Speicherplatz-Varianten bestätigt wurden, gibt es jetzt neue Informationen zu den geplanten Farben des Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Im Vergleich zu einem früheren Leak zeigt sich, dass es wohl jeweils eine exklusive Farbe geben wird.



Gestern haben wir über die Speichervarianten des Pixel 8 und Pixel 8 Pro berichtet, die in zwei bzw. drei verschiedenen Konfigurationen angeboten werden sollen – und wie üblich natürlich auch in verschiedenen Farben. Schon vor zwei Monaten wurde die Farbgebung der Pixel 8-Smartphones bekannt, wobei damals vier Farben pro Release genannt wurden. Im aktuellen Leak werden hingegen nur drei Farben genannt, wobei diese bis auf den fehlenden Eintrag dem damaligen Leak entsprechen.

Das sind die Farben der Pixel 8-Smartphones:

Pixel 8-Farben: Haze, Licorice, Peony, (Jade)

Haze, Licorice, Peony, (Jade) Pixel 8 Pro-Farben: Licorice, Porcelain, Sky, (Jade)

Die Farbe Jade ist im alten Leak enthalten, im neuen hingegen nicht. Beide Geräte könnten in den Farben Jade (vermutlich grünlich) und Licorice (vermutlich Braun bis Schwarz) erhältlich sein. Außerdem das Pixel 8 in den Farben Haze (Grau) und Peony (Pink). Das Pixel 8 Pro in den Farben Porcelain (Weiß) und Sky (vermutlich Hellblau). Das verspricht eine interessante Farbpalette, mit der man mit der neuen Generation aufwarten will.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Farbe „Jade“ nur exklusiv im Google Store angeboten wird. Denn während sich der damalige Leak auf Zuliefererkreise stützte, sind es diesmal sehr wahrscheinlich (deutsche) Händlerkreise.

» Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Neuer Leak verrät die verfügbaren Speicherplatz-Varianten – Google legt leider nicht nach

Letzte Aktualisierung am 13.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[WinFuture]