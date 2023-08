Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Die nächste Runde der Google System Updates steht vor der Tür und bringt in der neuen Ausgabe eine Reihe von Neuerungen auf viele Smartphones, Tablets und weitere Geräte. Dank der nach wie vor wachsenden Modularität des Betriebssystems Android, kann Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und in mehreren Wellen ausrollen. Die zweite Runde im August hält interessante Neuerungen bereit.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im August, die ähnlich wie in der vergangenen Woche etwas dezenter ausfällt. Denn es werden nur zusätzliche Updates für den Play Store erwähnt. Doch ein solch geringes Update lässt darauf hoffen, dass die großen Brocken erst noch kommen – vielleicht parallel zum sehr bald erwarteten Android 14-Rollout. Wir dürfen gespannt sein, vielleicht schon auf heute Abend. Die Neuerungen sind wie üblich fett hervorgehoben.

Google System Updates im August (deutsche Übersetzung)

[2]Verfügbar über Google Play-Dienste, Version 23.30 aktualisiert am 02.08.2023 [7]Verfügbar über den Google Play Store, Version 37.0, aktualisiert am 07.08.2023

Google System Updates im August (Original)

Google Play Store

[Phone] Change ads badge text from “Ads” to “Sponsored” across all of the Play Store surfaces.[7]

[Auto, TV, Wear] Improve your ability to report illegal content and enable user sentiment tracking for apps and Play reviews.[7]

System Management

[Auto, PC, Phone, TV, Wear] Bug fixes for System Management & Diagnostics related services.[2]

[Auto] Updates to system management services that improve Privacy.[2]

[2]Available through Google Play services v23.30 updated on 08/2/2023

[7]Available through Google Play Store v37.0 updated on 08/7/2023