Google Chrome: Noch schnellere Update für alle Nutzer – Sicherheitsupdates rollen jetzt wöchentlich aus

Der Browser Google Chrome erscheint seit einiger Zeit alle vier Wochen in einer neuen Version und hat mit dem damaligen Wechsel des Release-Zyklus ordentlich an Tempo zugelegt. Doch das Chrome-Team hat es eilig und legt nun in puncto Sicherheitsupdates nach, die man ab der kommenden Version wöchentlich ausrollen will. Damit soll die sogenannte „Patch Gap“ noch einmal deutlich reduziert werden.



Google Chrome erschien viele Jahre lang alle sechs Wochen in einer neuen stabilen Version für alle Nutzer. Vor knapp zwei Jahren wurde das Tempo nach oben geschraubt und auf einen vierwöchigen Release-Zyklus umgestellt. Seit einigen Monaten gibt es zusätzlich die Early Stable-Version und jetzt legt man erneut nach. Denn bei Chrome-Updates geht es in erster Linie nicht um neue Features, sondern vor allem um die Sicherheit. Und beim bisherigen System hat man weiteres Optimierungspotenzial gefunden.

Google Chrome wird ab der Version 116 einmal pro Woche Sicherheitsupdates bereitstellen, die auf dem üblichen Weg heruntergeladen und installiert werden. Zuvor lag der Zyklus bei zwei Wochen, also parallel zu den Releases und einmal dazwischen. Durch die damalige Umstellung wurde die Patch Gap von 35 Tagen auf 15 Tagen verringert. Mit dem neuen Zyklus will man diesen gar auf 11,5 Tage reduzieren. Die „Patch Gap“ ist die Zeitspanne zwischen der Verfügbarkeit eines Fixes bis zur Auslieferung an die Nutzer.

Und damit die Nutzer schneller auf die Updates reagieren, testet man derzeit mit einem Prozent aller Desktopnutzer neue, auffälligere Hinweise, an der Oberfläche (siehe obiger Screenshot). Bisher tauchte dieser Hinweis nur auf, wenn man das Update mehrere Tage lang ignorierte.

