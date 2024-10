Pixel Update: Neue Web-App startet, viele Pixel 9a-Leaks, Einblick in die Kameraleiste und Pixel Watch-Reparatur

Die erste Pixel-Woche im Oktober geht zu Ende und hat uns in dieser Woche wieder einige interessante Einblicke und Informationen rund um die Pixel-Produkte beschert. Es gab einen ganzen Schwung an Neuerungen zum Pixel 9a, von der Farbe über Fotos bis zum Verkaufsstart, Einblicke in die Pixel 9-Kameraleiste und mehr. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update zu einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab überraschend viele Leaks zum kommenden Pixel 9a, Einblicke in die Pixel-Produkte und sogar eine neue Pixel Web-App. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

So ist die Pixel 9-Kameraleiste entstanden

Mit den Pixel 9-Smartphones dürfte die Kameraleiste endgültig ihren Zenit bzw. ihre größte Ausdehnung erreicht haben. Googles Designer spricht darüber, wie dieses Element entstanden ist und warum man dabei keine Kompromisse eingegangen ist.

Pixel Watch wird reparierbar

Vielleicht schon ab der nächsten Generation will Google die Pixel Watch endlich reparieren können. Bisher ist das nämlich noch nicht möglich, was man mit eher weniger glaubwürdigen Gründen kommuniziert.

Pixel Buds erhalten eine Web App

Die Pixel Buds haben jetzt endlich eine Web-App, mit der sich die Kopfhörer auch ganz ohne Smartphone verwalten lassen. Der Umfang entspricht der Smartphone-App und auch die Verbindung ist sehr einfach und ohne Cloud-Umweg herstellbar.

Pixel 9a zeigt sich auf Renderbildern

Das Pixel 9a zeigt sich erstmals auf Renderbildern und bringt einige Überraschungen mit – vor allem auf der Rückseite des Geräts.

Pixel 9a wird größer und bunter

Das Pixel 9a wird laut Angaben der Leaker etwas größer als die Vorgänger und soll in mindestens zwei neuen auffälligen Farben zu haben sein. Hier findet ihr alle Infos.

Pixel 9a startet wohl sehr viel früher

Das ist wohl der Grund, warum es die Pixel 9a-Leaks schon so früh gibt: Google soll das Budget-Smartphone als kleiner Bruder der Pixel 9-Smartphones schon im März nächsten Jahres auf den Markt bringen. Das ergibt in der Gesamtbetrachtung durchaus Sinn.

