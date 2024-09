Gemini: Googles wachsendes KI-Geflecht verwirrt – kostenlos und kostenpflichtig zugleich (Kommentar)

Google hat rund um die KI-Plattform Gemini mittlerweile ein großes Ökosystem an Produkten aufgebaut, die in immer mehr Bereichen eingesetzt werden. Man mag sich vielleicht bemüht haben, es den Nutzern so einfach wie möglich zu machen, doch insbesondere bei den kostenpflichtigen Zusatzleistungen wird es im Alltag schnell undurchsichtig. Auch Google-intern gibt es einige merkwürdige Überschneidungen.



Google hat die KI-Plattform Gemini im Laufe des letzten Jahres regelrecht aus dem Boden gestampft und seit dem Frühjahr 2024 ein wahres Feuerwerk an Produkten gestartet, die mit diesem verbunden sind. Im Laufe der Zeit wird es sicherlich zu einigen Konsolidierungen und Aufräumaktionen kommen, doch derzeit befindet man sich noch in der erweiterten Rollout-Phase. In dieser werden alle denkbaren Produkte irgendwie mit Gemini verknüpft – und das manchmal auf mehreren Wegen.

Was ist Gemini Advanced?

Gemini steht grundsätzlich kostenlos zur Verfügung, wird aber auch als kostenpflichtige Variante „Gemini Advanced“ angeboten. Gemini Advanced lässt sich allerdings nicht einzeln buchen, sondern ist ein Bestandteil von Google One AI Premium ODER Teil eines erweiterten Google Workspace-Pakets im Business-Umfeld. Damals vermutete Pläne, das Advanced-Modell eigenständig anzubieten, wurden bisher nicht umgesetzt.

Das Problem zwischen Gemini und Gemini Advanced ist allerdings, das vielen Nutzern der Unterschied gar nicht bewusst ist. Klar, das KI-Modell wird gegen eine deutlich mächtigere Variante ausgetauscht – aber während der normalen Nutzung ist eine gesteigerte Intelligenz kaum zu bemerken. Der im Glücksfall etwas smartere Begleiter dürfte vielen Nutzern kaum die gut 22 Euro pro Monat wert sein, die für den Wechsel auf das Advanced-Paket fällig werden.









Was ist kostenpflichtig und was nicht?

Vielen Nutzern dürfte gar nicht klar sein, welche Gemini- bzw. KI-Funktionen kostenpflichtig sind und welche nicht. Das beginnt schon bei den eingeschränkt kostenlosen Google Fotos-Filtern, setzt sich aber auch bei Gemini selbst fort. Kürzlich wurden die Gemini Gems eingeführt, mit denen die Nutzer verschiedene Rollen bzw. Charaktere für Antworten erstellen können. Angeboten wird das nur für Advanced-Nutzer, über eine einfache Anweisung wie „antworte aus der Perspektive eines Sternekochs“ ist es dennoch für alle Nutzer kostenfrei nutzbar. Einziger Unterschied: Der Charakter kann nicht gespeichert werden.

Noch interessanter wird es bei der Anbindung externer Google-Produkte: Vor wenigen Tagen ist Ask YouTube gestartet, das nur mit einem aktiven YouTube Premium-Abo nutzbar ist. Gemini Advanced ist in diesem Fall nicht notwendig. Wer die Funktion kostenlos und ohne Premium-Abo nutzen möchte, wechselt einfach direkt zu Gemini, fügt dort den Link zum Video ein und stellt die Frage an dieser Stelle. Gleiche Funktion, mal kostenlos und mal kostenpflichtig.

Den Vogel schießt Google aber sicherlich mit NotebookLM ab. Denn während der Datei-Upload und die Analyse von PDF-Dokumenten und ähnlichen Typen nur Nutzern von Gemini Advanced vorbehalten ist, lässt sich exakt diese Funktion bei NotebookLM vollkommen kostenlos nutzen. Mehr noch, der Funktionsumfang von NotebookLM ist deutlich größer als der von Gemini.

—

Google wird noch viele Argumente schaffen müssen, um die Nutzer von Gemini Advanced zu überzeugen. Vor allem dann, wenn man vieles über (legale) Umwege kostenlos nutzen kann…

