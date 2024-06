Google Fotos: Diese neuen magischen Funktionen gibt es jetzt für alle Nutzer – kostenlos und unbegrenzt

Viele Nutzer der Fotoplattform Google Fotos dürfen sich in diesen Tagen erstmals auf den kostenlosen Zugang zum magischen Editor freuen, der eine Reihe von KI-Bildbearbeitungsmöglichkeiten mitbringt. Im Zuge dessen kommen aber auch viele andere neue Funktionen in die Android-App, die bisher nur Abonnenten zur Verfügung standen und jetzt unbegrenzt von allen Nutzern verwendet werden können.



Der Funktionsumfang der Fotoplattform Google Fotos hat sich in den letzten Jahren zunehmend zwischen Nutzern der Standardversion und den Google One-Abonnenten unterschieden. Denn gerade die KI-Funktionen zur Bildbearbeitung wurden hinter die Bezahlschranke gepackt und standen in vollem Umfang nur den Google One-Abonnenten zur Verfügung. Doch das ändert sich jetzt, denn durch die derzeit leider stattfindende Abwertung von Google One kommen viele Funktionen zu allen Nutzern. Des einen Leid, des anderen Freud.

Zusätzlich zur eingeschränkten Freigabe des magischen Editor bringt Google Fotos jetzt viele neue Funktionen für alle Nutzer mit, die auch mit dem Standardkonto und ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden können. Das sorgt dafür, dass der Gesamtumfang der Fotoplattform in diesen Tagen für die allermeisten Nutzer einen großen Schritt macht. Die folgenden Funktionen sind jetzt neu für alle Nutzer dabei:

Magischer Radiergummi

Unschärfe entfernen

Portraitschärfe

Portraitbeleuchtung

Color Pop

Himmeltausch

HDR-Effekte

Fotos mit Kinoeffekt

Mehr Stile im Collagen-Editor

Video-Effekte









Das ist schon ein ganzer Schwung an neuen Funktionen, die bisher zwar schon in der Oberfläche zu sehen waren, aber durch das Google One-Logo markiert und nicht nutzbar waren. Vereinzelt konnte es dennoch vorkommen, dass die Algorithmen automatische Bilder erstellt und diese nicht-zugänglichen Effekte genutzt haben, sodass es vielleicht nicht in allen Fällen ganz neu für alle Nutzer ist. Damit bleiben derzeit nicht mehr viele Exklusiv-Funktionen für Google One-Abonnenten übrig.

Es ist nachvollziehbar, dass das Google Fotos-Team diese Funktionen für alle Nutzer öffnet. Denn die Fotoplattform hat zwischen einer und zwei Milliarden Nutzer, während Google One „nur“ 100 Millionen Abonnenten hat. Es sind also im besten Fall zehn Prozent aller Nutzer, die diese Funktionen bisher nutzen konnten. Außerdem dürfte nur ein Bruchteil der Google Fotos-Nutzer überhaupt die Bildbearbeitungsmöglichkeiten nutzen. Für Google-Verhältnisse kann die Zahl der Nutzer dann schon überschaubar werden, sodass die Öffnung nachvollziehbar ist.

Bleibt abzuwarten, wie sich dieser Bereich in den nächsten Monaten weiter entwickelt. Der magische Editor wird mit Sicherheit ausgebaut, denn man steht nach eigenen Angaben noch ganz am Anfang. Werden die kommenden Funktionen dann ebenfalls für alle Nutzer mit dem 10x-Limit geöffnet oder wieder nur den Google One-Abonnenten angeboten? Spätestens im Herbst wissen wir mehr.

» Google Fotos: Das kann der neue magische Editor – einfache Bildmanipulation jetzt für alle Nutzer (Video)