GMail: Neue Intelligente Zusammenfassungen kommen – zeigen die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Die Android-App von GMail bietet schon seit langer Zeit bei bestimmten E-Mails eine Art von Inhaltszusammenfassung, die die wichtigsten Informationen auf einen Blick liefern. Jetzt werden diese sogenannten „Summary Cards“ deutlich ausgebaut und sowohl um neue Kategorien erweitert als auch mit einem übersichtlicheren Design erweitert. Das Ziel ist es, dass die Nutzer die Mail im besten Fall gar nicht mehr lesen müssen.



GMail will es den Nutzern möglichst leicht machen, den Überblick über die vielen E-Mails und auch die darin enthaltenen Informationen zu behalten – und das in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht mit Gemini. Denn jetzt hat man die seit vielen Jahren verfügbaren Inhaltszusammenfassungen (Summary Cards) wieder entdeckt und baut diese deutlich aus. In diesen werden etwa Termine innerhalb von E-Mails zusammengefasst, wobei das Datum, der geplante Ort und einige Dinge mehr zusammengefasst werden.

Auf obigem Screenshot könnt ihr links die alte Variante und rechts die neue Darstellung sehen. Wie sich zeigt, kommt die neue Variante trotz größer dargestellter Informationen mit weniger Platz aus als die Vorversion. Allerdings gehen auch Informationen verloren, die zumindest auf den Screenshots nicht mehr ersichtlich sind – etwa die Anzahl der Teilnehmer und der Name. Klar, es sollen nur die wichtigsten Informationen zusammengefasst werden und diese hält man vielleicht für nicht relevant genug, um sie in einer übersichtlichen Karte auf den ersten Blick zu zeigen.

Zusätzlich zu den Informationen gibt es eine Interaktionsreihe mit weiteren Möglichkeiten, einen Termin im Kalender anzusehen, andere einzuladen, anzurufen, den Termin zu bearbeiten und mehr. Aber das ist noch nicht alles.









Mit einem der nächsten Updates sollen die Summary Cards aber nicht nur visuell aktualisiert, sondern auch thematisch deutlich ausgebaut werden. Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, plant man solche Karten für E-Mails mit Paketnummern, für Tickets, für Rechnungen, Kreditkartenabrechnungen und Ähnliches sowie für Flugtickets. Das Besondere daran ist, dass hier nicht nur die Informationen aufbereitet, sondern auch noch mit anderen Quellen verknüpft werden. Etwa der aktuelle Flugstatus oder Paketstatus.

Das neue Kartendesign soll in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden, während die zusätzlichen Inhaltskategorien erst „bald“ in der GMail-Oberfläche ankommen sollen. Wie es dann in deutscher Sprache aussieht, ist noch einmal eine andere Sache, doch grundsätzlich spricht aufgrund der Datenlage und der schon seit vielen Jahren genutzten Aufbereitung durch den Google Assistant oder andere Quellen kaum etwas dagegen, dass es nicht auch hierzulande bald starten könnte.

