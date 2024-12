Pixel Screenshots & Circle to Search: Neue Integration wird ausgerollt – Ausschnitte als Screenshot speichern

Die noch recht junge Android-App Pixel Screenshots erhält in diesen Tagen ein größeres Update, das aus mehrstufigen Verbesserungen und auch Integrationen in weiteren Produkten besteht. Nach den Verbesserungen an der Oberfläche sowie der Zulieferung an die Tastatur-App Gboard zeigt sich jetzt auch eine Integration in Circle to Search. Diese erlaubt das schnelle Speichern von aufgenommenen Screenshots.



Sowohl ‚Circle to Search‘ als auch ‚Pixel Screenshots‘ gehören noch zu den jüngeren Google-Apps, denn sie sind beide erst in diesem Jahr gestartet, verfolgen aber zumindest ähnliche Ansätze. Jetzt wird ein Update für die Pixel Screenshots-App ausgerollt, das den Nutzern die Möglichkeit gibt, per Circle to Search aufgenommene Bildschirmaufnahmen zu speichern. Nutzer erhalten sowohl die Möglichkeit zum Teilen eines Bildausschnitts als auch zum Speichern in Pixel Screenshots.

Die Integration sorgt lediglich dafür, dass die Aufnahme am Smartphone gespeichert und bei Pixel Screenshots abgelegt wird. Eine weitere Analyse findet vorerst nicht statt, denn die Screenshots-App behandelt es sich per Gemini oder Gboard so wie jede andere Aufnahme auch. Es ist also lediglich ein weiterer Weg zur Zulieferung in diese Bilddatenbank.

Das Update für Pixel Screenshots wurde im Rahmen des jüngsten Pixel (Feature) Drop angekündigt und wird in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt. Es umfasst noch einige weitere Verbesserungen für die KI-Screenshot-Verwaltung, die wir euch bereits in den folgenden Artikeln beschrieben haben.

» Pixel Screenshots: Gemini-KI erkennt jetzt noch mehr Informationen – lassen sich für andere Apps nutzen

» Pixel Screenshots & Gboard: Feature Drop-Update bringt erkannte Inhalte in die Textvorschläge der Tastatur-App

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2024-12-06 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!