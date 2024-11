Pixel Update: Leaks verraten viele neue Smartphones, Pixel Tablet 3, Tensor-Smartwatch und Kameratricks

Die letzte Pixel-Woche im Oktober ist zu Ende gegangen und hat uns in den letzten Tagen sehr viele interessante Ankündigungen und neue Informationen gebracht: Die Woche war geprägt von Leaks zu den kommenden Pixel-Smartphones, dem Pixel-Tablet, dem Tensor-SoC und vielen Ausblicken. Wir blicken wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Pixel-Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab umfangreiche Ausblicke aus offizieller Quelle und auch von Leaks, die uns viele Details zur zehnten bis zwölften Pixel-Generation verraten haben. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Watch-Verbesserungen im Überblick

Auch die Pixel Watch erhält mittlerweile regelmäßig Feature-Updates. Hier findet ihr alle bisherigen Pixel Drop-Updates in der Übersicht.

» Das sind die wichtigsten Pixel Watch-Verbesserungen

Diese Pixel 10-Smartphones kommen

Wir schauen in das nächste Jahr und zeigen euch, mit welchen Pixel 10-Smartphones im Jahr 2025 zu rechnen ist. Googles Portfolio wächst immer weiter.

» Diese Pixel 10-Smartphones dürfte Google bald vorstellen

Pixel Buds erhalten eine Web-App

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds lassen sich jetzt auch im Webbrowser verwalten und können somit ohne Smartphone oder Chromebook angepasst werden.

» Neue Web-App für die Pixel Buds ist gestartet









Gelöschte Benachrichtigungen wieder aufrufen

Habt ihr mal wieder eine Benachrichtigung zu schnell weggewischt, lassen sich diese unter Android auf den Pixel-Smartphones sehr leicht wieder aufrufen.

» So könnt ihr gelöschte Pixel-Benachrichtigungen wieder aufrufen

Pixel 11 erhalten neue Infrarot-Frontkamera

Mit den Pixel 11-Smartphones soll Google laut Leaks eine Verbesserung auf der Vorderseite vornehmen. Ein neuer Infrarot-Sensor soll dafür sorgen, dass die Gesichtserkennung auch bei Dunkelheit funktioniert.

» Pixel 11 mit Infrarot-Kamera für Nachtsicht-Selfies

Pixel Tablet erhält Pixel Watch-Uhren

Nutzer eines Pixel Tablet erhalten per Update zwei neue Uhren für den Bildschirmschoner. Diese sind von den neuen Pixel Watch Faces entnommen und sind somit erstmals plattformübergreifend verfügbar.

» Neue Pixel Tablet-Bildschirmschoner bringen Pixel Watch-Uhren

Pixel Watch erhält Tensor-SoC

Spätestens ab der fünften Pixel Watch-Generation soll diese von einem Tensor-Chip angetrieben werden. Der SoC kommt dann nicht mehr nur in Smartphones und Tablets zum Einsatz.

» Pixel Watch erhält bald einen Tensor-SoC

Das sind die neuen Pixel-Kameratricks

Ein neuer Leak verrät uns alle kommenden Pixel-Kameratricks der zehnten und elften Generation der Smartphone-Linie. Es wird spannend und natürlich stark von KI unterstützt.

» Das sind die neuen Pixel-Kameratricks









Leak verrät Pixel 9a-Details

Ein neuer Leak verrät viele technische Details zum Pixel 9a. Das Smartphone könnte schon im März starten und ist damit gar nicht mehr so weit entfernt, wie man zunächst vermuten würde.

» Das sind die ersten Pixel 9a-Spezifikationen

Pixel Watch verbessert Kontakt-Tile

Die Pixel Watch erhält zwei WearOS-Verbesserungen: Ein neues Kontakt-Tile erleichtert den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen rund um die Kontakte. Und GMail erhält Emoji-Reaktionen.

»

Leaker kündigen Pixel Tablet 3 an

Bisher haben wir noch nicht einmal das Pixel Tablet 2 gesehen, auch nicht bei den Leakern, da legen sie schon mit dem Pixel Tablet 3 nach. Dieses soll im Jahr 2027 starten, somit gilt die bisher eher untergeordnete Linie als bestätigt.

» Googles Pixel Tablet 3 ist schon jetzt bestätigt

