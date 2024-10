Pixel Tablet 3: Leak verrät interessantes Detail zum Google-Tablet für 2027 (!) – hat zwei USB-Anschlüsse

In den letzten Tagen gab es viele Leaks rund um die kommenden Pixel-Smartphones und deren Herzstück, dem Tensor-SoC. Jetzt ist ein weiteres Detail durchgesickert, das aufgrund seines zeitlichen Abstands zum geplanten Release schon bemerkenswert ist. Aber es ist auch eine willkommene Bestätigung für die Fortführung der Produktreihe: Es gibt Infos zum Pixel Tablet 3.



Google hat erst im vergangenen Jahr das erste Pixel Tablet der neuen Generation auf den Markt gebracht, das man als Hybridprodukt aus Tablet und Smart Display positionierte. Einen Nachfolger hat es in diesem Jahr nicht gegeben, sodass wir derzeit von einem 2-Jahres-Zyklus ausgehen, der uns im Frühjahr 2025 die zweite Generation bringen sollte. Das scheint sich durch einen aktuellen Leak aus dem Tensor-Universum jetzt zu bestätigen.

Nach Leaks zum Tensor G5 (2025) und Tensor G6 (2026) gibt es jetzt auch schon Leaks zur weiteren Verwendung der sechsten Generation. Zumindest bei der ersten Ausgabe war es so, dass das Pixel Tablet den Tensor-SoC der Vorgeneration erhält und das sollte auch diesmal der Fall sein. Denn der Tensor G6 soll im Jahr 2027 auf einem Pixel Tablet 3 zum Einsatz kommen. Damit bestätigt sich der Zyklus von zwei Jahren und auch die Fortsetzung der bisher nicht unbedingt erfolgreichen Produktreihe.

Aber wir haben nicht nur die Bestätigung an sich, sondern auch schon ein erstes Detail zum Gerät: Das Pixel Tablet 3 soll über einen zweiten USB-C Anschluss verfügen, der für „tablet-only use cases“ zum Einsatz kommen soll. Eine entsprechende Unterstützung bringt der Tensor-SoC der sechsten Generation mit. Wofür dieser zweite Anschluss genutzt werden soll, ist noch nicht bekannt. Da man zwei Anschlüsse benötigt, werden wohl beide gleichzeitig in Verwendung sein können.

Drei Jahre vorher darüber zu spekulieren, wie das Pixel Tablet 3 mit Tensor G6 und auf Basis von mutmaßlich Android 16 oder gar Android 17 startet, hätte jetzt noch keinen Sinn.

