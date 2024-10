Android 16: Änderungen bei den Schnelleinstellungen – Umschalten von Wifi und Bluetooth wird wieder leichter

Google könnte schon in wenigen Wochen das neue Android 16 in der ersten Entwicklervorschau veröffentlichen, das natürlich auch diesmal wieder viele Neuerungen im Gepäck haben wird. Jetzt zeigt sich, dass mit dieser Version eine damalige Änderung rückgängig gemacht werden könnte, die bei den Nutzern nicht unbedingt gut angekommen ist, sich aber bis heute gehalten hat: In den Schnelleinstellungen soll es künftig zwei mögliche Aktionen für Wifi und Bluetooth geben.



Die Funktion der Android-Schnelleinstellungen geht schon aus deren Namen hervor: Nutzer sollen die Möglichkeit haben, gewisse Einstellungen oder Optionen sehr schnell und am besten in nur einem Schritt zu ändern. Mit Android 12 sowie später Android 14 hat man allerdings zwei Änderungen bei Wifi und Bluetooth eingeführt, die das Umschalten derer Aktivität gleich zwei Schritte entfernt gelegt hatte. Ein Tap schaltete die Einstellungen nicht mehr um, sondern öffnet ein zusätzliches Overlay, auf dem sowohl der Hauptschalter als auch die zusätzlichen Einstellungen zu sehen waren.

Mit Android 16 dürfte man das wieder ein Stück weit rückgängig machen. Denn wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, gibt es in einer aktuellen Vorabversion zwei Touchziele auf diesem Button. Links der Umschalter für AN und AUS und der Hauptteil des Buttons öffnet weiterhin das Overlay. Je nachdem, an welche Stelle man tippt, wird also eine unterschiedliche Aktion ausgelöst. Mit dieser Umsetzung kommt man beiden Nutzergruppen entgegen, sodass sowohl langjährige Nutzer als auch wechselfreudige Nutzer ihre Gewohnheiten nicht umstellen müssen.

In puncto Design ist die neue Umsetzung offensichtlich noch nicht fertiggestellt, aber man scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Warum sich Google nicht für die bei anderen Smartphone-Herstellern etablierte Umsetzung entscheidet, die das Menü erst mit einem langen Tap öffnet, bleibt das Geheimnis der UX-Designer.

