Google TV: Riesiger neuer Werbebanner im Apps-Modus – Launcher-Inhalt rückt weit nach unten (Screenhots)

Vermutlich wissen nur wenige Nutzer von Google TV, dass die Smart TV-Plattform über zwei unterschiedliche Startseiten verfügt, zwischen denen über die Einstellungen schnell gewechselt werden kann. Als Alternative zur Standardansicht gibt es den Nur-Apps-Modus, der normalerweise alle Inhaltsempfehlungen verschwinden lässt. Das ändert sich jetzt, denn ab sofort ist auch im Launcher-Modus ein riesiger Werbebanner zu sehen.



Die Startseite von Google TV besteht hauptsächlich aus Empfehlungen für Streaminginhalte aus den diversen installierten Plattformen. Diese sind in Kategorien sortiert und bestehen in einigen Fällen gar nicht unbedingt aus KI-Empfehlungen, sondern schlicht aus Werbung. Google finanziert die Entwicklung der Plattform durch diese Werbeempfehlungen und hat diese daher in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Jetzt gibt es den nächsten Schritt.

Seit dieser Woche sehen viele europäische Nutzer auch bei Verwendung des Basis-Modus, der nur Apps und keine Inhalte zeigt, einen großen Werbebanner auf der Startseite. Dieser entspricht in etwa dem Banner auf der vollen Startseite und lässt die eigentlichen Apps damit weit nach unten rutschen. Gar so weit, dass die Position der Apps nur noch angedeutet ist und in jedem Fall ein Scrollen nach unten benötigt. Das lässt sich sicherlich verschmerzen, doch der Werbebanner selbst dürfte bei den Nutzern in diesem Modus wohl nicht gut ankommen.

Neu ist dieser Banner an der Stelle übrigens nicht, denn US-Nutzer sehen diesen schon seit langer Zeit. Europäische Nutzer konnten sich also eher freuen, dass sie bisher verschont geblieben sind und erst jetzt gleichziehen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass es sich dabei nur um einen Testlauf handelt, der vielleicht wieder zurückgezogen wird.

