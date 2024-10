Google Maps: Meilenstein für die Kartenplattform – zwei Milliarden Nutzer und breite Gemini-Integration

Google ist mit vielen Produkten sehr erfolgreich und erreicht mit praktisch allen langfristigen Projekten mehrere Hundert Millionen Nutzer – manchmal auch bedeutend mehr. Jetzt hat CEO Sundar Pichai verkündet, dass es gleich sieben Produkte gibt, die die Marke von zwei Milliarden aktiven Nutzern durchbrochen haben. Beim Neuzugang handelt es sich um die Kartenplattform Google Maps, die offenbar nach wie vor wachsen kann.



Es ist bekannt, dass Google sich nicht lange Zeit mit kleinen Projekten aufhält und nur denen eine Chance gibt, die aus dem Stand viele Millionen Nutzer und eine wachsende Nutzerbasis haben. Wie CEO Sundar Pichai im Rahmen der glänzenden Quartalszahlen verkündet hat, hat man jetzt bereits sieben Produkte im Portfolio, die die Marke von zwei Milliarden aktiven Nutzern knacken konnten. Lange Zeit waren es nur sechs und offenbar kann auch eine der ältesten Plattformen weiter wachsen.

Google Maps hat nun ebenfalls zwei Milliarden aktive Nutzer und reiht sich damit in eine prominente Liste ein: GMail, die Google Websuche, Android, Google Chrome, der Google Play Store und YouTube kommen ebenfalls auf eine solche Nutzerbasis. Potenziell könnte diese Liste in den nächsten Jahren noch weiter anwachsen, wobei ich an Produkte wie Google Fotos, Google Drive oder vielleicht auch den Kalender und Kontakte denke. Über Nutzerzahlen schweigt sich Google normalerweise aus, sodass diese schwer einzuschätzen sind.

Was für Pichai wohl wichtiger ist als die einzelnen Meilensteine: In jedes dieser sieben Produkte ist Gemini integriert und wird somit praktisch von ganz allein angeschoben. Außerdem gibt es Gemini-Erweiterungen für die meisten dieser Apps, sodass der KI-ChatBot auch eigenständig auf die Daten aus diesen Apps zugreifen kann. An einer Integration von Gemini in Google Chrome in Form eines JARVIS-Assistenten wird derzeit gearbeitet.

