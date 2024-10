Gemini: Google-CEO kündigt aggressive Integration der KI-Plattform in die wichtigsten Produkte an

Bei Google konzentrieren sich viele Aktivitäten derzeit darauf, die KI-Plattform Gemini in möglichst viele Apps und Plattformen zu integrieren oder erweiterte Brücken zwischen den Produkten zu schaffen. Jetzt scheint die erste Runde dieser Integrationen abgeschlossen zu sein, aber die nächste steht schon vor der Tür: CEO Sundar Pichai hat nun eine aggressive Roadmap für das kommende Jahr angekündigt.



Kein Google-Nutzer soll um Gemini herum kommen, das dürfte das erklärte Ziel der aktuellen KI-Strategie sein. Die KI-Plattform wurde in praktisch alle wichtigen Produkte integriert und steht in diesen in den unterschiedlichsten Formen bereit. Sei es als feste Integration wie in GMail, als Ask-Assistent wie bei Google Fotos, plattformbedingt tief integriert in Android oder schon bald als Jarvis-Assistent in Google Chrome. Die erste Runde scheint abgeschlossen, aber natürlich geht es weiter.

Google-CEO Sundar Pichi hat für das Jahr 2025 eine „aggressive Roadmap für die Gemini-Integration in die Google-Produkte“ angekündigt. Die bisherigen Schritte nennt er sinngemäß eine „erste Version“, sodass diese wohl noch deutlich weitergehen wird. Details gibt es natürlich nicht, doch die unterschiedlichsten Umsetzungen lassen erwarten, dass die Integrationen tiefer gehen und umfangreicher werden. Wir dürfen gespannt sein, was sich da in den nächsten Monaten tun wird.

Gemini ist unter anderem in die sieben Google-Produkte integriert, die auf eine aktive Nutzerbasis von über zwei Milliarden kommen und somit eine sehr große Bedeutung haben. Da man sich in puncto Nutzung nicht in die Karten schauen lässt, dürfte diese derzeit wohl noch nicht soweit durch die Decke gehen, wie man sich intern vorgestellt hätte. Es sollte daher nicht überraschen, wenn in Zukunft auch Integrationen und Funktionen folgen, die sich ohne Gemini gar nicht erst nutzen lassen.

