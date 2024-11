Gemini Update: Wichtige Integrationen, Start von Version 2.0, Wandel zu JARVIS und Magischer Editor-Update

Googles KI-Plattform Gemini macht wieder große Schritte und konnte auch in den vergangenen Tagen wieder einige interessante Fortschritte vermelden. In dieser Woche gab es zwei weitere wichtige Gemini-Integrationen, die Aussicht auf einen JARVIS-Ableger sowie eine Art Ankündigung für Gemini 2.0. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit über eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch Ankündigungen in den Medien zu finden. Jetzt gibt es die Aussicht auf ein baldiges Gemini 2.0, eine Ankündigung der JARVIS-Umstellung sowie zwei interessante Integrationen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini wird zu Jarvis

Gemini wird tiefer als bisher in den Google Chrome-Browser integriert und soll die Fähigkeit erhalten, diese fernzusteuern. Nutzer können Gemini eine Aufgabe stellen und die KI-Plattform wird diese durch die Benutzung einer Webseite durchführen. Als Bezeichnung für das Projekt hat man sich JARVIS ausgesucht.

» Google will Gemini tief in den Chrome-Browser integrieren

Gemini 2.0 kommt sehr bald

Das ist überraschend und wohl eine Reaktion auf die Konkurrenz: Google soll noch in diesem Jahr Gemini 2.0 starten, das die Türen für viele weitere wichtige Updates und neue Funktionen öffnet. Als möglicher Startpunkt steht derzeit der Dezember im Raum, in etwa parallel zum erwarteten Start von OpenAIs neuem Modell.

» Zweite Gemini-Generation soll in Kürze starten









Update für den Google Fotos Magischer Editor

Der Magische Editor in Google Fotos erhält ein Update, das die Nutzung der einzelnen Funktionen erleichtern soll. Diese werden nun nach Hinzufügen, Entfernen oder Ändern aufgeteilt.

» Magischer Editor in Google Fotos erhält ein Update

Google plant aggressive Gemini-Integration

Im nächsten Jahr will Google die Gemini-Integration in die wichtigsten Produkte weiterhin aggressiv vorantreiben und hat dafür nach Aussage von CEO Sundar Pichai eine umfangreiche Roadmap. Weiter geht man leider nicht ins Detail, doch die Messlatte ist hoch.

» Gemini soll aggressiv in Google-Produkte integriert werden

Gemini-Integration in Google Maps

Gemini wird tiefer in Google Maps integriert und soll den Nutzern nun Ausflugsziele vorschlagen und auch Zwischenstopps für eine bereits fertig geplante Route anbieten. In beiden Fällen basiert es auf Nutzerempfehlungen und umfangreichen Zusammenfassungen der Rezensionen.

» Gemini schlägt Ausflugsziele in Google Maps vor

